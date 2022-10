Puntata inedita questa per Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà in onda ogni lunedì alle 20.30, condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani.

Il Piacenza, infatti, gioca in posticipo contro il Padova, ma gli appassionati biancorossi potranno conoscere tutti gli aggiornamenti sull’andamento del match restando sintonizzati su Zona Calcio.

In studio, naturalmente, spazio al fine settimane delle squadre piacentine, a cominciare dall’immeritata sconfitta patita in casa dal Fiorenzuola contro la corazzata Entella, passata solo nel finale di gara.

Nella seconda parte, come sempre, ampio spazio a tutto il calcio dilettantistico, con tanti gol, analisi e commenti dall’Eccellenza (dove brilla una super Agazzanese) alla Terza categoria.

