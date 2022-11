A Volley Piacenza l’analisi della sconfitta con Monza: ospiti Fei, Simon e Scanferla

Il classico fulmine a ciel sereno: ecco che cos’è stata la sconfitta interna che la Gas Sales ha patito contro Monza nell’ultimo turno di Superlega. Sembrava che la squadra di coach Lorenzo Bernardi avesse finalmente trovato la strada giusta dopo le due belle vittorie contro Trento e Siena, che avevano raddrizzato l’inizio di stagione complicato e costellato di infortuni. I tifosi si augurano che sia stato un semplice incidente di percorso, cercheremo di capire di più sul momento dei biancorossi questa sera sintonizzando il televisore su Telelibertà, alle 21.00 torna infatti puntuale come ogni martedì “Volley Piacenza #atuttogas”.

Nello studio del giornalista Marcello Tassi si analizzerà innanzitutto il ko di domenica scorsa insieme a ospiti d’eccezione: il centrale della Gas Sales Robertlandy Simon, il libero Leonardo Scanferla e il team manager Alessandro Fei, con contributi video del vicepresidente Giuseppe Bongiorni e Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, ai quali si unirà in collegamento video Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy. Nella seconda parte del programma si passerà a introdurre la prossima sfida di sabato prossimo contro Taranto: in collegamento video ci sarà lo schiacciatore della squadra pugliese ed ex biancorosso Oleg Antonov.

Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.