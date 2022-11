Insulti razzisti a un avversario: 10 giornate a un calciatore del San Nicolò

Nuova maxi squalifica inflitta dal giudice sportivo per offese razziste e insulti durante una partita di calcio dilettanti. L’episodio in questione arriva dai campi di Seconda Categoria: Davide Girometta, calciatore del San Nicolò, è stato infatti squalificato per dieci giornate “perché, al termine della gara, si rivolgeva ad un avversario in tono dispregiativo, utilizzando un’espressione denigratoria razzista”.

Quattro giornate di squalifica, invece, a Marco Barbieri, calciatore del Rottofreno reo di aver “insultato e minacciato l’arbitro”.