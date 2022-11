La “Nuova” Bluenergy Daiko Volley Piacenza pronta all’esordio in Coppa Cev

Si avvicina l’esordio stagionale in Europa per la formazione di coach Bernardi che, per l’occasione, cambierà nome. Non più Gas Sales, ma Bluenergy Daiko Volley Piacenza che questa mattina ha fatto il primo passo ufficiale verso la Coppa Cev attraverso la conferenza stampa organizzata al palabancaSport.

Presenti Davide Villa Direttore generale di Bluenergy group, Hristo Zlatanov Direttore generale di Bluenergy Daiko Volley Piacenza, mister Lorenzo Bernardi e il capitano Antoine Brizard. Intervenuti in video conferenza anche Francesco Agueci Responsabile marketing e sviluppo del brand e Claudio Ongaro Legale rappresentante di Daiko.

“E’ con orgoglio – sottolinea Hristo Zlatanov Direttore Generale di Bluenergy Daiko Volley Piacenza – che partecipiamo a questa competizione europea, ed è la prima volta in Europa per la nostra società. Il regolamento dà la possibilità di cambiare il nome della squadra e noi lo abbiamo fatto grazie alla disponibilità della proprietà di dare maggiore spazio ad altri sponsor che ringraziamo per il sostegno che ci stanno dando”.

del suo stesso avviso Daniele Villa: “Siamo davvero orgogliosi di accompagnare la squadra in questa nuova e importante competizione. Dare il primo nome alla squadra in occasione della CEV Volley Cup, la seconda competizione Europea per ordine di importanza, è la dimostrazione tangibile della coesione che accomuna il nostro gruppo. Questa sarà l’occasione per raccontare anche oltre i confini nazionali come spirito di squadra e tenacia siano valori che orientano e ispirano il nostro operato. Tutta Bluenergy scenderà in campo insieme agli atleti per far sentire l’energia e il sostegno che una competizione come questa merita. Schiacceremo insieme a voi con la forza di 500.000 mani, per ottenere il miglior risultato possibile”.

In attesa di volare in Spagna per l’ultima gara del Mondiale MotoGP, Francesco Agueci, Responsabile Marketing e sviluppo del brand di Daiko spiega la soddisfazione alle porte della nuova avventura con la formazione piacentina: “Siamo molto contenti di affiancare Piacenza in campionato ed ora dare il nome alla squadra in Europa. Noi siamo da sempre legati al mondo dello sport, amiamo fare squadra e la pallavolo incarna perfettamente i nostri principi e la nostra filosofia. Speriamo di andare lontano in Europa con Piacenza”.

Da parte sua Claudio Ongaro, Legale Rappresentante di Daiko ha precisato che “noi siamo molto vicini agli sport tecnici avendo prodotti tecnici ma la pallavolo è coinvolgente e soprattutto è squadra, questa è la nostra filosofia”. Lorenzo Bernardi ha ricordato che “essere in Europa è solo motivo di orgoglio, ci siamo conquistati questa possibilità lo scorso campionato e sono felice di guidare questa società al debutto in campo europeo. Troveremo squadre importanti, sapete bene che a me piace solo vincere, vedremo di andare il più lontano possibile”.

Antoine Brizard, capitano di Bluenergy Daiko Volley Piacenza la Coppa Cev l’ha vinta nel 2014 con il Paris: “Sono gare ad eliminazione diretta, partite da dentro o fuori e per questo è una competizione pericolosa. Basta sbagliare qualcosa è sei fuori, Praga non la conosco, avremo modo di studiarla nei prossimi giorni. La squadra sta crescendo bene, siamo pronti anche al debutto in Europa”.