Gas Sales Bluenergy, “bonus” esauriti: stasera con Taranto conta solo vincere

Tornare al successo, scacciare i “fantasmi” tornati ad aleggiare dopo la recente sconfitta con Monza ma soprattutto presentarsi al meglio, con un bel pieno di fiducia, al calendario di fuoco che attende i biancorossi.

È questa la missione in casa Gas Sales Bluenergy Piacenza, che stasera alle 20.30 sfiderà in terra pugliese Gioiella Prisma Taranto, gara valida per la sesta giornata d’andata di Superlega. Inutile dire che con tre sconfitte alle spalle, intervallate dalla fugace parentesi di serenità dettata dalle vittorie su Trento e Siena, la squadra di Lorenzo Bernardi sia praticamente “costretta” a centrare un successo, magari espugnando il PalaMazzola senza troppe smancerie e con un risultato tondo e convincente.

Nonostante, infatti, quella allenata dall’esperto coach Di Pinto sia una squadra tosta e di talento, Piacenza non può più permettersi di perdere altri punti per strada in questo avvio. Nel mirino vi è infatti la qualificazione alla Coppa Italia, a cui parteciperanno le prime otto squadre in classifica al termine del girone di andata, con la Gas Sales che non può certo mancare l’obiettivo. Bonus esauriti, dunque: contro Taranto i tre punti sono l’unica cosa che conta, anche perché dietro l’angolo vi è il primo turno di Coppa Cev contro Praga (mercoledì alle 20.30 al PalaBancaSport) e sabato prossimo alle 18.00 il big-match – anche in questo caso tra le mura amiche – con la “schiacciasassi” Perugia, un doppio appuntamento che richiede la migliore Gas Sales.

Per quanto riguarda il probabile sestetto, Bernardi dovrebbe mandare in campo la stessa formazione iniziale vista contro Monza: Leal e Lucarelli sulle bande, Brizard al palleggio con Romanò opposto, la coppia Simon-Caneschi al centro e Scanferla nel ruolo di libero.

TARANTO, UN OTTIMO AVVIO – Al suo terzo anno consecutivo in Superlega e dopo la storica salvezza conquistata nel marzo scorso, Taranto (staccata in classifica dalla Gas Sales di un solo punto) si è resa protagonista di un buon avvio di campionato: le vittorie su Verona e Monza hanno fatto capire che anche quest’anno i ragazzi di coach Di Pinto venderanno cara la pelle contro chiunque. In più, la Gioiella Prisma ha parecchio da recriminare a sé stessa per aver perso l’ultimo turno al tie-break domenica scorsa contro Padova, dopo essere stata avanti 2-0: di certo, di fronte al pubblico amico, Taranto farà di tutto per ottenere riscatto. Oltre al grande ex Oleg Antonov (le ultime due stagioni le ha giocate a Piacenza), i pugliesi possono contare sull’esperienza di Marco Falaschi e del piacentino Aimone Alletti, del campione del mondo Under 21 Tommaso Stefani, oltre allo schiacciatore Eric Loeppky. Alla lunga lista di giocatori dalla grande esperienza si aggiungono anche i due centrali Gargiulo e Larizza, oltre al libero Marco Rizzo, coadiuvato da Pierri, insieme al regista Cottarelli nel ruolo di vice-Falaschi. Non solo veterani: Taranto può contare anche su diversi giovani come il greco Andreopoulos, lo svedese Ekstrand e il fanese Lucconi, desiderosi di mettersi in luce in questo campionato.