Gas Sales Bluenergy Piacenza stellare in casa di Taranto: pugliesi travolti 3-0

L’aria di mare funziona da toccasana per i polmoni della Gas Sales Bluenergy Piacenza, con la squadra di Lorenzo Bernardi che nell’anticipo della sesta giornata di Superlega si abbatte come uno tsunami su Taranto, espugnando il PalaMazzola con un rotondo 3-0. I biancorossi si riscattano dunque alla grande dopo l’amara sconfitta interna della scorsa settimana contro Monza, facendo il pieno di fiducia in vista dei prossimi impegni con Praga e Perugia.

LA CHIAVE – Carattere, gioco ma soprattutto intensità: tutti elementi che al cospetto dei brianzoli avevano latitato ma che in terra pugliese riemergono come preziosi relitti restituiti dal mare. Questo vale nel primo set, dominato in lungo e in largo dai piacentini, nel secondo (più combattuto ma comunque chiuso agevolmente) ma specialmente nel terzo, dove nonostante il risveglio di Taranto la Gas Sales ha saputo recuperare ben 5 punti di svantaggio, chiudendo la partita con percentuali mostruose: 52% in ricezione e 71% in attacco. Sugli scudi, oltre a Lucarelli (premiato Mvp) e Leal, anche capitan Brizard, finalmente tornato ai suoi livelli abituali.

LA PARTITA – Dopo un mini-equilibrio Piacenza è brava a scavare il primo break grazie all’ace di Brizard, che porta Piacenza sul 5-7. I biancorossi allungano a +3 con il muro dello stesso Brizard, scaltro nel realizzare il punto dell’8-11. Da qui in poi la ricezione di Taranto crolla sotto i colpi di un Romanò scatenato a servizio (2 ace per lui) e di un Leal implacabile. Il quarto errore a servizio di Taranto consegna alla Gas Sales il punto del 14-22. A chiudere il set sul 15-25 ci pensa l’ace di Leal.

Lo strapotere di Piacenza non si smorza nemmeno nel secondo parziale, con Leal che fa 5-2. Taranto rischia una nuova imbarcata e così, pur con grande sforzo, corregge la ricezione consentendo a Falaschi di servire i palloni giusti ai vari Antonov e Stefani, i cui attacchi dimezzano lo svantaggio: i pugliesi si portano a -2, Lucarelli rimette a posto le cose con il mani-out del 16-13. Dopo una difesa strepitosa di Scanferla, Brizard confeziona il 17-13. Ormai il solco è tracciato, la Gas Sales chiude 19-25.

Di tutt’altro tenore il terzo set, con Piacenza che dopo aver girato a mille nei precedenti parziali è costretta a rifiatare. Con l’errore di Leal sottorete i pugliesi scappano a +4 sul 14-10. La squadra di Bernardi, piano piano, si lancia all’inseguimento appoggiandosi a Romanò e Leal: la schiacciata del brasiliano vale il 15-15, Piacenza rimette il turbo e si porta avanti con Lucarelli: 15-16. Taranto non molla e dopo un muro di Gargiulo su Simon fa 18-18. Si prosegue punto a punto, Brizard manda dall’altra parte il 22-23 ma soprattutto il 23-25 con un bell’ace. Un 3-0 meritatissimo.

GIOIELLA PRISMA TARANTO-GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA

(16-25, 19-25, 23-25)

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Stefani 11, Antonov 11, Gargiulo 6, Falaschi, Rizzo (L), Loeppky 8, Larizza 3, Cottarelli, Ekstrand, Andreopoulos, Pierri. All. Di Pinto

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Brizard 8, Lucarelli 11, Leal 16, Scanferla (L), Simon 7, Romanò 11, Caneschi 3, Gironi, Recine, Basic, Hoffer, Alonso, Cester, De Weijer. All. Bernardi.

Arbitri: Cesare e Carcione.

Note: durata set 25’, 28’, 30’ per un totale di un’ora e 23 minuti di gioco.

MVP: Lucarelli.

Gioiella Prisma Taranto: battute sbagliate 13, ace 2, muri punto 4, errori in attacco 5, ricezione 34% (16% perfetta), attacco 48%.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 16, ace 6, muri punto 2, errori in attacco 5, ricezione 52% (22% perfetta), attacco 71%.