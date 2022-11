Assigeco, è ora di compiere l’impresa: al PalaBanca arriva la capolista Cantù

Digerita la sconfitta nel turno infrasettimanale con Urania Milano, l’Assigeco Piacenza riprende il proprio cammino in campionato ospitando oggi al PalaBanca alle 18.00 Cantù, formazione ai vertici del girone verde con quattro vittorie e una sconfitta, capitanata dall’ex coach dell’ItalBasket Romeo Sacchetti. L’obiettivo è quello di tornare in massima categoria dopo la retrocessione di due anni fa. Nella passata stagione i ragazzi di coach Salieri furono in grado di sgambettare sul proprio parquet la compagine lombarda, quella che di fatto rappresentò per i canturini la prima sconfitta dopo sette successi consecutivi. Sarà un match fondamentale per l’Assigeco, che attualmente occupa l’ottava posizione in classifica ma rimane ancora a secco di vittorie in trasferta.

