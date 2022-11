Piace, ora basta passi falsi: a Mantova per centrare il primo successo in campionato

Il secondo turno di Coppa Italia ha dimostrato ancora una volta i progressi compiuti dal Piacenza che, ridotto in dieci uomini per quasi tutta la partita, è riuscito a tenere testa al Sangiuliano fino ai fatali calci di rigore. Adesso ci vuole una conferma ulteriore in campionato, ma soprattutto servono come il pane i tre punti ai biancorossi per uscire da una situazione che non ammette altri passi falsi. Oggi pomeriggio (fischio d’inizio alle 17.30) la squadra di Scazzola sarà impegnata sul campo del Mantova in quello che sembra a tutti gli effetti uno spareggio playout dopo sole 11 gare di campionato, nel dodicesimo turno del girone A di Serie C. La classifica parla chiaro, Piacenza ancora ultimo e a secco di vittorie con soli 5 punti, in zona playout le dirette concorrenti stanno già viaggiando oltre la decina di punti, compreso il Mantova che con una vittoria potrebbe mettere una pietra quasi tombale sulle speranze di salvezza diretta di Suljic e compagni.

Non se la passano bene però nemmeno gli avversari, partiti in questa stagione per giocarsi un posto nei playoff e che invece con 11 punti sono ora costretti a guardarsi alle spalle.

Le ultime notizie dal campo non lasciano spazio a tante alternative a Scazzola, che dovrebbe dunque ripresentare il 3-5-2 visto contro il Padova. La formazione più probabile vede Tintori in porta protetto in difesa dal trio Nava-Cosenza-Masetti, a centrocampo spazio dunque al giovane Nelli davanti alla difesa con Munari e Suljic interni e Frosinini e Gonzi esterni, soluzione che ha soddisfatto l’allenatore nell’ultima uscita, in attacco ci sarà capitan Cesarini che sarà affiancato da Morra, in vantaggio su Rossetti per una maglia da titolare.

Le probabili formazioni

MANTOVA (4-2-3-1): Chiorra; Pinton, Matteucci, Iotti, Silvestro; Gerbaudo, De Francesco; Guccione, Procaccio, Pierobon; Mensah. (Tosi, Malaguti, Panizzi, Ceresoli, Ghilardi, Ingegneri, Messori, Cozzari, Ejjaki, Paudice, Yeboah, Rodriguez). All. Nicola Corrent.

PIACENZA (3-5-2): Tintori; Nava, Cosenza, Masetti; Frosinini, Munari, Nelli, Suljic, Gonzi; Cesarini, Morra. (Rinaldi, Vivenzio, Pezzola, Capoferri, Rizza, Parisi, Persia, Giacchino, Palazzolo, Onisa, David, Zunno, Lamesta, Rossetti, Vianni, Conti, Biancheri). All. Scazzola.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa