A Zona Calcio la clamorosa indiscrezione: passo indietro per Roberto Pighi?

“Entro fine anno, potrebbe registrarsi un’importante novità legata alla guida della società biancorossa”. Paolo Gentilotti, giornalista di Libertà, si è espresso così riguardo alla voce sempre più insistente legata a un possibile passo indietro di Roberto Pighi, presidente del Piacenza, che in tempi piuttosto rapidi potrebbe lasciare il suo ruolo di guida in via Gorra. “Lo farà ma soltanto se avrà garanzie sul fatto che il livello del club sarà quantomeno pari a quello attuale” ha detto ancora Gentilotti. In attesa della rivoluzione societaria già avviata con il ritorno di Luca Matteassi nelle vesti di direttore sportivo e di Marco Gatti in quelle ufficiose di dirigente, la squadra biancorossa è chiamata ora a dar corso a una rimonta complicatissima e che passerà, a breve, attraverso un’altra rivoluzione, questa volta tecnica. La società sta infatti monitorando con attenzione diversi profili di giocatori che potrebbero fare al caso della squadra di Scazzola. Tra questi, c’è anche il nome di Marco Moscati, centrocampista del Sudtirol da due stagioni.

Ieri sera a Zona Calcio si è parlato di questo, ma non solo. Le vicende di Piace e Fiorenzuola sono state analizzate approfonditamente dagli ospiti dei conduttori Michele Rancati e Giulia Urbani. Yuri Gonzi e Nicholas Battaiola, attaccante del Piacenza e portiere del Fiore, si sono sottoposti al fuoco incrociato di domande dei giornalisti così come accaduto nella seconda parte della puntata a Ugo Caragnano e Cristiano Romanini, allenatore e ds della Sarmatese, con i quali sono stati sviscerati i temi del calcio dilettantistico nostrano.