La Bakery Piacenza espugna il PalArquato superando per 65-76 i Fiorenzuola Bees

Nel derby piacentino di Serie B Old Wild West, i Fiorenzuola Bees ospitano in un PalArquato gremito in ogni ordine di posto la Bakery Basket Piacenza.

In un ambiente elettrizzante, le due squadre iniziano da subito a ritmi altissimi, con Pederzini a fare esplodere per primo il palazzetto con un grande movimento spalle a canestro, fallo, buono (primo) canestro e libero supplementare per l’8-7 al 3’.

Berra risponde con la tripla del vantaggio Bakery, ma Preti arma la mano in modo bidimensionale e riporta avanti i Bees con un parziale personale da 5-0. 13-10 al 5’.

La partita è vibrante e molto bella; Cecchetti spalle a canestro si conferma un fattore vero e proprio per Bakery (15-17 al 9’), con i due liberi di Re che chiudono il primo parziale in perfetta parità. 17-17.

Pederzini trova un altro canestro funambolico al 14’, ma Angelucci impatta a quota 23-23 con un bel movimento spalle a canestro.

Con due tiri spalle a canestro Cecchetti prova a far mettere il muso avanti ai lupi piacentini, ma Preti punge ed in virata impatta nuovamente per il 27-27 al 17’.

Giacchè inventa una tripla da 8 metri mettendosi in ritmo da solo, con la partita che rimane appesa su un rasoio grazie ad un continuo botta e risposta.

In casa Bakery il semigancio in terzo tempo di Coltro va a segno con tiro libero supplementare grazie all’esitazione finale del numero 21 biancorosso, con Fiorenzuola che fa circolare il pallone sul perimetro per trovare il long-two di Casagrande. A fine primo tempo è 36-35.

Angelucci riesce a portare avanti la Bakery ad inizio terzo parziale facendo scattare meglio gli ospiti, ma il terzo tempo destro di Casagrande ricuce da subito il gap sul 39-39 al 23’.

Gli attacchi faticano a produrre conclusioni vincenti in questo frangente di gara; un contatto duro in area tra Preti e Cecchetti vede il primo rimanere contuso, sugli sviluppi allo stesso Preti viene fischiato il 4 fallo personale con vantaggio Bakery. 40-44, con il terzo tempo seguente di Coltro che obbliga i Bees al timeout sul massimo vantaggio ospite (40-46 al 27’).

Livelli si accende con due conclusioni consecutive per la doppia cifra di vantaggio di Bakery, ma Fiorenzuola nell’ultimo minuto riesce a rimanere aggrappata ll’incontro grazie al canestro sotto le plance di Casagrande e due liberi di Magrini. 46-52 al 29’, con Livelli e Caverni a puntellare a fine terzo quarto sul 48-54.

La bomba di Korsunov da tutta l’inerzia del vantaggio a Bakery ad inizio quarto parziale con il break da 0-5 per il 48-59.

Fiorenzuola non trova la via del canestro nei primi 3 minuti di gioco dell’ultimo quarto, con il ferro che sembra stringersi.

Sono Ricci e Preti a trovare da sotto canestro il -7 per Fiorenzuola, costringendo al timeout Del Re al 36’; in uscita, i biancorossi trovano con la tripla dall’angolo di Berra il +10, esaltando il tifo ospite. 55-65.

La parola fine alla sfida la mette Cecchetti con l’ennesimo movimento in virata spalle a canestro sulla linea di fondo. 55-67 al 37’.

Magrini con la tripla che prova a scaldare ancora i Bees al 39’ dice -6, ma Berra è nuovamente esiziale e chiude la gara sul 65-76 per gli ospiti.

6° Giornata Campionato Serie B Old Wild West Girone C

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 vs Bakery Basket Piacenza 65-76

(17-17; 36-35; 48-54)

Fiorenzuola Bees: Casagrande 13; Re 2; Devic ne; Caverni 2; Pederzini 8; Giacchè 9; Giorgi ne; Preti 9; Bettiolo ne; Ricci 6; Magrini 16. All. Galetti

Bakery Piacenza: Agbortabi; Angelucci 8; Korsunov 3; El Agbani 2; Livelli 13; Balestra ne; Carone ne; Ringressi ne; Visentin ne; Berra 12; Cecchetti 24; Coltro 14. All. Del Re

Arbitri: Foschini da Russi e Alessi da Lugo