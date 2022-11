Verso Praga e Perugia. Coach Bernardi a Volley Piacenza: “La squadra è pronta”

L’attesa è finita, mercoledì sera la Bluenergy Daiko Volley Piacenza farà il suo esordio assoluto in Europa, nella gara di andata dei sedicesimi di finale della Cev Volleyball Cup in programma al PalabancaSport (ore 20.30) contro i cechi del VK Lvi Praga.

Una giornata storica per la squadra biancorossa, che sarà dunque protagonista della seconda competizione annuale europea per club, con 39 partecipanti qualificate dai rispettivi campionati secondo la classifica CEV European Cups delle rispettive federazioni nazionali. La società della presidente Elisabetta Curti è alla sua prima partecipazione in una competizione europea, diritto conquistato vincendo la scorsa stagione i playoff 5° posto che assegnavano un posto in Challenge Cup, poi il ripescaggio in Coppa CEV. Gli avversari di Praga sono allenati da Juan Manuel Barrial, 55enne tecnico argentino con passaporto italiano e un passato da giocatore anche in Italia, attualmente quinti nel campionato ceco Extraliga, e possono contare su giocatori di esperienza come i nazionali Jakub Janouch e Daniel Cech. Squadra da non sottovalutare come ha detto coach Lorenzo Bernardi intervenuto questa sera a Telelibertà nel programma “Volley Piacenza #atuttogas” insieme a capitan Antoine Brizard e a Ricardo Lucarelli: “Iniziamo il nostro cammino in Europa e ne siamo orgogliosi, ci saranno squadre blasonate e sappiamo dove vogliamo arrivare, questo sarà solo il primo passo. Siamo pronti, Praga non avrà grandi nomi però non vanno presi sottogamba e infatti inizialmente non farò turnover”.

Si partirà dunque con il sestetto visto nell’ultima partita di Superlega vinta a Taranto: Brizard e Romanò in diagonale, Caneschi e Simon al centro, Lucarelli e Leal alla banda, e il libero sarà Scanferla. La gara di ritorno è in programma a Praga martedì 15 novembre alle 18.00, chi passa il turno approda agli ottavi di finale, per i ragazzi di Bernardi sarà dunque fondamentale vincere per indirizzare la qualificazione e confermare i progressi dell’ultima gara, anche in vista del prossimo impegno casalingo di campionato che sarà sabato pomeriggio contro i campionissimi di Perugia. Ci si attende un Brizard formato schiacciatore come quello ammirato a Taranto. “Posso fare ancora meglio – ha assicurato il palleggiatore dall’alto dei suoi 8 punti messi a segno – è parte del mio gioco rendermi pericoloso sotto rete e sono contento di avere dato un grande aiuto. Tutti quanti dobbiamo trovare comunque un ritmo maggiore per le sfide più complicate, ma questo gruppo ha sicuramente le capacità per farlo”. Carico a mille come sempre Lucarelli, entusiasta fin qui della sua avventura in biancorosso: “Sono contento perché la squadra sta migliorando e tutti stanno giocando bene, ovviamente il livello va alzato quando troveremo squadre più forti come Perugia. Quanto a me, sto legando bene con tutto il gruppo, sono arrivato al momento giusto in Italia, anche se ho 28 anni adesso ho la possibilità di imparare e diventare ancora più forte”.