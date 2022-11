Stasera l’esordio in Coppa Cev per la Bluenergy Daiko: l’avversario è Praga

Sembra ieri che la presidente Elisabetta Curti, insieme a un manipolo di dirigenti e ad un nutrito gruppo di tifosi, annunciava in municipio la nascita della You Energy Volley (poi ribattezzata Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza), nata dalle ceneri della vecchia Pallavolo Piacenza e pronta a lanciarsi con entusiasmo nel campionato di Serie A2.

Una squadra allestita in tempo record, così come in tempo record sono arrivate le prime vittorie, Coppa Italia di categoria e promozione in Superlega: il club piacentino ha davvero bruciato le tappe per poi consolidarsi nel massimo campionato italiano come una delle realtà più ambiziose. In mezzo, oltre alle mille difficoltà che un club di Superlega deve normalmente mettere in conto, la diffusione di una pandemia e lo scoppio di una guerra.

Immagini e ricordi pronti a sfilare come fotogrammi di un film “in bianco e rosso” negli occhi di tutti quelli che stasera siederanno sulle tribune del PalabancaSport, per assistere all’esordio in Coppa Cev di una squadra, la Bluenergy Daiko (nome che la Gas Sales ha adottato esclusivamente per il suo cammino in questo torneo), che l’Europa l’ha sognata sin dai primi vagiti e che alle 20.30 coronerà il primo dei suoi grandi sogni.

I ragazzi di Lorenzo Bernardi, condottiero che ha guidato i suoi al raggiungimento di tale traguardo la passata stagione, affronteranno i cechi del Vk Lvi Praga.

Un appuntamento, che vale i sedicesimi di finale del secondo torneo per importanza a livello di club dopo la Champions League, che precede un altro scontro importantissimo, il big match di sabato prossimo (ore 18.00) ancora una volta al PalabancaSport contro Perugia, capolista imbattuta in Superlega.

IL MOMENTO IN CASA GAS SALES – Piacenza si presenta al match di stasera forte del successo “corsaro” su Taranto di sabato scorso, con i pugliesi battuti con un rotondo 3-0. Vittoria che oltre a riscattare la precedente sconfitta con Monza ha ridato nuove certezze a questa Gas Sales, a cui manca solo un pizzico di continuità in più per limare ulteriormente il gap con le big assolute. Costanza di rendimento, dunque, che si ottiene solo giocando ad alti livelli per più partite consecutive e proprio in quest’ottica, oltre che per il prestigio dell’esordio europeo, va letta la sfida di stasera.

Per quanto riguarda il probabile sestetto, ieri a “Volley Piacenza” Bernardi è stato chiaro: la squadra dovrebbe partire, almeno inizialmente, con la formazione adottata nelle sfide recenti, per poi cambiare pelle a partita in corso. Le energie in ottica Perugia vanno infatti dosate a dovere.

È probabile che dopo il primo set e mezzo, il tecnico biancorosso faccia rifiatare i titolarissimi Leal, Lucarelli e Simon, mandando in campo Recine, Basic e Alonso, con quest’ultimo rientrato da poco più di una settimana da un brutto infortunio e impaziente di mettere minuti nelle gambe. Naturalmente, tali rotazioni dipenderanno da che binario prenderà la partita. Il mantra è sempre lo stesso: mai sottovalutare l’avversario, specie su certi palcoscenici.

GUIDA ALL’AVVERSARIO: PRAGA – Guidata in panchina dall’esperto allenatore argentino Juan Manuel Barrial, Praga punta apertamente al titolo in Extraliga. Attualmente quarta, con un bottino di sei vittorie e tre sconfitte, la squadra della capitale ceca vuole dire la sua anche in Europa.

“Piacenza è una delle ultime squadre che avrei voluto incontrare sul nostro cammino – ha spiegato in una recente intervista Barrial -. Si tratta di una squadra fortissima, una delle migliori al mondo: per noi sarà una bella opportunità per metterci alla prova. Credo che la loro grande forza sia il servizio, dovremo rispondere con una ricezione e una difese perfette. Anche se loro sulla carta sono quasi inavvicinabili, il nostro obiettivo è portare a casa la vittoria. Non sappiamo quando ci ricapiterà l’occasione di giocare contro un avversario del genere, mi auguro che tutti i miei ragazzi possano imparare qualcosa da sfide come questa. Sarà dura, ma le sorprese esistono: dobbiamo solo pensare a fare la nostra partita e credere che possiamo farcela”.