La capolista è ancora troppo forte: Gas Sales battuta da Perugia 3-1 al Palabanca

Perugia, pur con la sua stella Leon in panchina, si conferma ancora una volta “bestia nera” per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, battuta dalla sempre più lanciata capolista di Superlega per 3-1 nell’anticipo della settima giornata. Ai ragazzi di Lorenzo Bernardi non sono bastati il cuore e la spinta di un PalabancaSport da tutto esaurito per fermare la marcia della schiacciasassi umbra, che nonostante percentuali offensive inferiori rispetto ai biancorossi (48% contro il 53% di Piacenza) ha sfoderato una prestazione mostruosa in ricezione, specialmente nei primi due set, salvo poi chiudere i conti con grande carattere nel quarto parziale dopo aver perso il terzo periodo.

L’ANALISI – Si sa, per fermare squadre così (che lo stesso Bernardi ha definito nel post gara “la Perugia più forte degli ultimi 10 anni”) serve la partita perfetta. E invece, al di là del carattere e di diverse giocate da stropicciarsi gli occhi, la Gas Sales ha commesso decisamente troppi errori a servizio (25, praticamente un set intero) e in fase di ricezione, a differenza – come detto – degli umbri, i cui martelli sono risultati decisivi anche e soprattutto in questo fondamentale.

La Gas Sales deve ripartire quel terzo set dove tutto ha girato quasi alla perfezione, esprimendo una pallavolo di altissimo livello a cui manca però ancora un pizzico di continuità in più e maggiore sicurezza nei fondamentali, specialmente quando i palloni iniziano a scottare. Ma la strada è quella giusta.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA-SIR SAFETY SUSA PERUGIA 1-3

(21-25, 22-25, 25-22, 22-25)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Basic, Brizard 5, Scanferla (L), Simon 12, Romanò 15, Caneschi 3, Lucarelli 12, Leal 19, Recine 1. Hoffer (L), Cester, De Weijer. All. Bernardi.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 4, Rychlicki 19, Plotnytskyi 10, Russo 8, Colaci (L), Flavio 9, Semeniuk 17, Herrera, Piccinelli (L), Solè, Leon, Ropret, Cardenas, Mengozzi. All. Anastasi.

Arbitri: Florian e Luciani.

Note: durata set 31’, 36’, 32’, 36’ per un totale di due ore e 15 minuti di gioco.

Spettatori: 3179

MVP: Giannelli.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 25, ace 3, muri punto 9, errori in attacco 5, ricezione 25% (18% perfetta), attacco 53%.

Sir Safety Susa Perugia: battute sbagliate 12, ace 7, muri punto 9, errori in attacco 10, ricezione 45% (23% perfetta), attacco 48%.