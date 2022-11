Periodo magico per Fagioli, prima il gol all’Inter e adesso la convocazione in nazionale

Il periodo d’oro del giovane talento piacentino prosegue con un altro traguardo da posizionare nella mensola dei sogni realizzati. Nicolò Fagioli è stato convocato in nazionale dal commissario tecnico Roberto Mancini che da quando è alla guida della squadra azzurra ha dimostrato più volte la sua attenzione verso i giovani, offrendoli fiducia e opportunità fondamentali per la loro crescita.

Dopo l’eurogol in terra salentina contro il lecce, è arrivata anche la rete che ha chiuso il derby d’Italia sul 2-0 per i bianconeri e la buona prestazione nell’ultima trasferta di Verona. Fagioli si è preso il centrocampo della vecchia signora nelle ultime settimane e si è meritato la chiamata a Coverciano. Con lui anche il compagno di squadra Fabio Miretti, classe 2003 e l’attaccante dell’Udinese Simone Pafundi nato nel 2006, lo stesso anno in cui i loro predecessori in azzurro alzarono la coppa del mondo sotto il cielo di Berlino. Tra di loro anche il centroavanti made in San Nicolò Filippo Inzaghi, attuale allenatore della Reggina e ultimo piacentino a vestire la maglia della nazionale (il penultimo fu il fratello Simone).

Nicolò avrà l’occasione di mettersi in mostra in occasione dei due test previsti con l’Albania il 16 novembre e con l’Austria il prossimo 20 novembre. Ma prima di partire destinazione Coverciano, al talento nostrano spetta un altro big match in campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri in programma domani alle 20.45.