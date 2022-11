Scontro fra titani al Palabanca: alle 18 c’è Perugia. La Gas Sales vuole l’impresa

Nello sport come nella vita, i tabù esistono per essere infranti. Magari attraverso azioni memorabili e imprese destinate a rimanere scolpite nella memoria.

Per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza l’avversario ancora da battere risponde al nome di Perugia, vera e propria “bestia nera” per i biancorossi, che dopo essere riusciti la scorsa stagione a invertire la tendenza negativa con Civitanova (sconfitta nel girone d’andata al termine di un emozionante tie-break) e Trento (superato sia durante i playoff Challenge, sia nell’attuale campionato lo scorso 16 ottobre) sono ora chiamati ad aggiungere alla lista di “vittime illustri” anche il nome della Sir Safety Susa.

I ragazzi di Lollo Bernardi – rinfrancati dal doppio 3-0 rifilato a Taranto in campionato e a Praga all’esordio in Coppa Cev – ci proveranno alle 18.00 di oggi quando, ancora una volta tra le mura amiche del PalabancaSport, affronteranno la schiacciasassi umbra nel big match della settima giornata di Superlega (diretta su volleyballworld.tv).

La squadra guidata da coach Anastasi, messa in bacheca la Supercoppa italiana e reduce anch’essa da un debutto vincente in Champions League, per il momento sa solo vincere: in campionato è prima a punteggio pieno, pur avendo – e questo va sottolineato – una partita in più in calendario (al pari della Lube).

Premesso che la vittoria va inseguita sempre e comunque, oggi un eventuale successo assumerebbe sapore ancora più dolce. Al di là di un mero discorso in termini di classifica (fare lo sgambetto alla Sir vorrebbe dire far sentire il fiato sul collo alla prima della classe), battere Leon e compagni rappresenterebbe forse il vero punto di partenza di questa squadra, o meglio: la definitiva presa di coscienza che sulla cima dell’Olimpo la Gas Sales può svettare eccome, raggiungendo una consapevolezza e una forza – senza dimenticare la continuità di risultati – in grado di non smorzarsi nemmeno al cospetto degli Dei.

IL MOMENTO IN CASA GAS SALES – La squadra di Bernardi sta bene ed è in fiducia: con Praga, in un colpo solo, ha concesso parziale riposo ai titolarissimi Simon, Leal, Lucarelli e Romanò, ma allo stesso tempo minuti preziosi ai vari Alonso, Gironi e Recine. Brizard sta recuperando dalle fatiche del Mondiale, guidando il cancan con bacchetta da maestro. Leal ha il braccio caldissimo, Simon è la solita certezza, Lucarelli è un grande “equilibratore”, Romanò picchia forte e Scanferla è tornato ad esibirsi nei suoi celebri salvataggi di piede: la squadra sta girando bene e chi entra (vedasi Gironi) potrebbe tranquillamente rimanere in campo sino alla fine. Ora c’è la prova del nove. “Si gioca ogni tre giorni – ha spiegato alla vigilia Lucarelli – entrando nel primo momento importante della stagione tra campionato e Coppa. Con Perugia sarà una bella partita, sappiamo che dovremo dare il 110% per poter ottenere qualcosa, siamo pronti. Stiamo crescendo sia in condizione fisica sia come meccanismi di gioco, sono fiducioso”.

L’AVVERSARIO – Agli ordini di Andrea Anastasi (tornato in Italia a distanza di 17 anni e dopo varie esperienze all’estero), Perugia ha confermato lo zoccolo duro della scorsa stagione, con la permanenza in bianconero del regista Giannelli, dei centrali Solè, Russo e Mengozzi, degli schiacciatori Leon e Plotnytskyi, dell’opposto Rychlicki e dei liberi Colaci e Piccinelli. Gli umbri hanno però messo a segno un super acquisto, portando in Italia lo schiacciatore polacco Semeniuk, argento mondiale e miglior giocatore della passata Champions League. Oltre a lui anche il centrale brasiliano Flavio, il regista della nazionale slovena Ropret e il duo cubano composto da Herrera e Cardenas. Una squadra di veri campioni.