La domenica di calcio, bene il CarpaChero in Promozione e San Polo show in Terza

In eccellenza, l’Agazzanese non va oltre il pari nello spettacolare 3-3 in casa del Borgo San Donnino; Nibbiano&Valtidone non riesce a portare a tre la serie di vittorie consecutive e cade per 1-2 contro il Colorno. Infine, l’altra piacentina di eccellenza – in una partita dominata più dalla voglia di non perdere che da quella di portare a casa i tre punti, non va oltre allo 0-0 contro l’Anzolavino, compagine bolognese con la quale La CastellanaFontana condividerà, con ogni probabilità, una lunga lotta salvezza.

Passando alla Promozione, bella prestazione del CarpanetoChero che vince 4-2 contro il Colorno; cade invece il Gotico Garibaldina che in casa perde 0-1 contro Carignano. Festeggia il Vigolo che supera 1-0 il Felino; pareggio tra Alsenense e Brescello. Affonda la Pontenurese travolta 1-3 dal Tonnotto San Secondo.

In Prima categoria, il bel gol di Bernini regala tre punti d’oro alla Borgonovese nel derby piacentino di contro un combattivo Junior Drago che però rimane inchiodato al penultimo posto in classifica. Perde anche la favola del girone, la Lugagnanese superata 0-1 dalla Spes. Sempre più avanti invece la Sarmatese che vince con tre reti di scarto il match in trasferta contro il Fiore Pallavicino. Bene anche Vigolzone e Sannazzarese.

Nei due gironi di Seconda spiccano la prima vittoria in campionato del Gropparello, che in casa vince 2-1 contro il FontaCalcio le vittorie nette di BobbioPerino e San Nicolò ai danni, rispettivamente, di San Giuseppe e Travese. In Terza San Polo show: i gialloverdi travolgono 6-0 il Gerbido.

ECCELLENZA

Borgo San Donnino-Agazzanese 3-3

Nibbiano&Valtidone-Colorno 1-2

CastellanaFontana-Anzolavino 0-0

Pieve Nonantola-Arcetana 3-1

Boretto-Fidentina 1-1

Castelvetro-Campagnola 2-2

Cittadella-Vignolese 4-0

Modenese-Castelfranco 1-0

Rolo-Real Formigine 2-2

Piccardo Traversetolo-Sasso Marconi 3-1

PROMOZIONE

Alsenese-Brescello 1-1

CarpanetoChero-Noceto 4-2

Gotico Garibaldina-Carignano 0-1

Tonnotto San Secondo-Pontenurese 3-1

Vigolo-Felino 2-1

Solignano-Traversetolo 2-0

FornovoMedesano-Bobbiese 1-1

IlCervo-Terme Monticelli 3-0

PRIMA CATEGORIA

Vigolzone-Soragna 3-2

Fiore Pallavicino-Sarmatese 0-3

Fontanellatese-Sporting Fiorenzuola 1-1

Borgonovese-Junior Drago 1-0

Fidenza-Ziano 3-0

Lugagnanese-Spes 0-1

Sannazzarese-Viarolese 2-1

Zibello-PontollieseGazzola 1-1

SECONDA CATEGORIA, GIRONE A

BobbioPerino-San Giuseppe 3-0

GossolengoPittolo-Pianellese 2-0

Libertas-San Lazzaro 2-4

Podenzano-Gragnano 0-1

RiverNiviano-Rottofreno 3-2

San Nicolò-Travese 3-0

San Rocco-San Corrado 0-2

SECONDA CATEGORIA, GIRONE B

Arquatese-CombiSalso 2-1

Cadeo-San Secondo 2-2

Corte Calcio-Virtus San Lorenzo 3-1

Gropparello-FontaCalcio 2-1

Salicetese-Mezzani 0-0

San Leo-Pro Villanova 2-2

San Polo-Fraore 1-1

TERZA CATEGORIA

Bivio Volante-Podenzanese 3-0

Caorso-Fulgor Fiorenzuola 3-2

Folgore-Alseno 1-1

Polisportiva BF-San Filippo Neri 3-2

San Polo-GerbidoSipa 6-0

Turris-Academy Moretti 0-2

Vernasca-Primogenita 1-0

Besurica-Virtus Piacenza in campo

