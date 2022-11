Rugby, dopo la pausa si torna a “ruggire”: Lyons in campo contro Viadana

Dopo tre settimane di pausa i Lyons si rigettano a capofitto nel Top 10, con nuovi stimoli e segnali incoraggianti avuti dalla vittoria ottenuta contro Viadana nella quarta giornata. La sfida è di quelle difficili: gli uomini di Orlandi e Paoletti faranno visita al campo delle Fiamme Oro, una delle squadre favorite per lo Scudetto, e con cui storicamente hanno di più sofferto.

In casa Lyons c’è voglia di confermare la crescita vista e cercare l’impresa sull’ostico campo delle Fiamme Oro. Appuntamento dunque per le 14.30 di domenica 13 novembre alla Caserma “Gelsomini” di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma web di Eleven Sports.

Sitav Rugby Lyons: Via G; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Zaridze, Fontana; Bottacci, Petillo, Moretto; Salvetti, Lekic; Aloè, Cocchiaro, Acosta

A disposizione: Buondonno L., Morosi, Salerno, Quaranta, Janse van Rensburg, Portillo, Via A., Ledesma.