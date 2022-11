Alle 20.30 torna Zona Calcio su Telelibertà: ospiti Cazim Sulijc e Riccardo Oddi

Il Fiorenzuola che torna momentaneamente in vetta alla classifica del Girone B di Serie C sarà il protagonista della puntata di questa sera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà, onda ogni lunedì alle 20.30, condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani.

I rossoneri, nella gara interna di ieri, hanno superato 2-0 la Carrarese e hanno agganciato la testa della graduatoria.

Ma gli ospiti allo Spazio Rotative analizzeranno anche l’ennesima sconfitta del Piacenza, che sabato ha subito un netto 0-3 interno dalla capolista Pordenone e continuano a non schiodarsi dalla penultima posizione del Girone A.

In studio, tra gli altri il difensore del Fiorenzuola Riccardo Oddi e il centrocampista del Piacenza Cazim Sulijc.

Nella seconda parte, come sempre, ampio spazio a tutto il calcio dilettantistico, con tanti gol, analisi e commenti dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Come da tradizione, saranno ovviamente sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà