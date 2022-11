You Energy Volley: ecco i sei membri del nuovo consiglio di amministrazione

Nuovo consiglio di amministrazione per il gruppo You Energy Volley, nato con l’obiettivo di crescere dal punto di vista societario oltre che sportivo. E’ stato presentato questa mattina, 14 novembre, al PalabancaSport. È composto da sei membri e resterà in carica per tre anni. Presidente del Consiglio di Amministrazione è Elisabetta Curti, che ricopre anche la carica di Presidente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza; vicepresidente è Giuseppe Bongiorni e da pochi giorni nominato direttore generale del Gruppo CGI Holding Srl, di proprietà della famiglia Curti; amministratore delegato è Isabella Cocciolo a cui vengono affidate tutte le deleghe.

Consiglieri sono Luca Tosini, avvocato, e sarà lui ad occuparsi dell’area legale; Edoardo Pagani, titolare della Pagani Geotechnical Equipment già Gold Sponsor della squadra biancorossa, che si occuperà dell’area comunicazione e marketing; Vincenzo Cerciello, vicepresidente di Nordmeccanica, già Gold Sponsor della squadra biancorossa, e si occuperà dell’area sportiva.

Sarà solo l’inizio, non si esclude l’ingresso di nuovi sponsor nel Cda come ha detto la presidente Curti: “Il concetto del facciamo Squadra deve essere a tutto tondo, ben venga chi crede nel progetto e chi vuole investire non sol in termini economici, ma anche di tempo e di passione, si sta creando un bel gruppo e siamo tutti coesi. Questo Consiglio di amministrazione nasce con l’intento di adeguare la struttura della nostra società sportiva che è in continua crescita e anche per rafforzare la linea gestionale in tutti i suoi aspetti”.