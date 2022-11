A Volley Piacenza il futuro della Gas Sales: “Investiamo nei giovani”

Il presente è una squadra che viaggia su due fronti, con il marchio Gas Sales in Superlega e Daiko in Coppa Cev, il futuro è una società sempre più strutturata con tanto spazio ai giovani. Si pensa già al domani in casa You Energy Volley, il gruppo legato alla famiglia Curti che proprio in questi giorni ha ufficializzato il suo nuovissimo consiglio di amministrazione.

Due dei membri hanno partecipato all’ultima puntata di “Volley Piacenza #atuttogas” andata in onda su Telelibertà, l’amministratore delegato Isabella Cocciolo e il consigliere Edoardo Pagani, insieme al responsabile del settore tecnico biancorosso Francesco Di Leo. “La società cresce sportivamente e non può fare altro che crescere anche dietro la scrivania – le parole di Cocciolo sulla decisione di strutturarsi con un consiglio direttivo che fa capo alla presidente Elisabetta Curti – mancava proprio un cda per coordinare le decisioni, ci teniamo a fare bene per migliorare sempre di più in campo”.

Non si pensa soltanto alla prima squadra, “tra i nostri progetti c’è infatti anche quello legato ai giovani, ci stiamo lavorando con ambizione e nella prossima stagione amplieremo la foresteria oltre a lanciare un campo estivo”. Tanta carne al fuoco per far emergere i campioni del futuro, per la soddisfazione di Di Leo che sta vivendo un’avventura professionale ricca di impegni e di ambizioni in biancorosso: “Un progetto in grande crescita, partecipiamo a tanti campionati e i nostri ragazzi affrontano avversari più grandi, questo ha aumentato la qualità grazie all’attivazione della foresteria che ha attirato giovani da vari territori del Paese. Abbiamo anche dato vita a un’iniziativa per andare nelle scuole ed educare i ragazzi, il nostro obiettivo è che qualcuno dei nostri giovani possa un giorno andare in Serie A, il prossimo anno parteciperemo anche al campionato di Serie B e ci dovremo adeguare scovando talenti da coltivare”.

L’esempio più eclatante è “il figlio di Hristo Zlatanov, che grazie a noi ha esordito in Nazionale Under 17”. Essenziale l’impegno di chi sostiene il gruppo da tempo, come Edoardo Pagani che sarà dunque consigliere con compiti legati a marketing e comunicazione. “Noi siamo entrati come sponsor quattro stagioni fa – ha spiegato il titolare di Pagani Geotechnical – nel frattempo la squadra è cresciuta sempre più, serve un lavoro costante per migliorare anche negli altri ambiti e questo cda è un passaggio importante non solo per noi ma per tutta Piacenza”.