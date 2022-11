Bluenergy Daiko si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Cev contro Praga

I biancorossi della Bluenergy Daiko Volley Piacenza si sono qualificati oggi, 15 novembre, per gli ottavi di finale di Coppa Cev. Alla squadra di Bernardi bastava vincere i primi due set e così è stato per 25 -19 e 28- 26. La partita è iniziata alle 18 all’Arena Sparta Podvinny Mlyn di Praga, contro la VK Lvi Praga.

Dopo aver vinto la gara di andata senza lasciare set agli avversari, ai biancorossi era sufficiente aggiudicarsi due set per essere promossi agli ottavi di finale. La squadra è partita nella mattinata di ieri per Praga. Non hanno preso parte alla trasferta Robertlandy Simon e Fabrizio Gironi rimasti a Piacenza per piccoli problemi fisici.

La Cev Volleyball Cup è per importanza la seconda competizione annuale europea per club, sono 39 le squadre partecipanti qualificate dai rispettivi campionati secondo la classifica CEV European Cups delle rispettive federazioni nazionali.