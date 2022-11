Dopo Perugia e verso Milano: alle 21.00 su Telelibertà torna “Volley Piacenza”

Un “bravo” lo stesso alla Gas Sales Bluenergy Piacenza che ha giocato un’ottima partita contro i campionissimi di Perugia e dimostrato di essere sulla strada giusta per competere con le più grandi. Il cammino è però ancora lungo e tortuoso, fatto anche di programmazione futura. Si parlerà anche dei nuovi progetti che la società ha in cantiere questa sera a “Volley Piacenza #atuttogas”, in programma come ogni martedì alle ore 21.00 su Telelibertà.

Nello studio del giornalista Marcello Tassi non ci saranno giocatori, impegnati nella gara di Coppa Cev a Praga, ma comunque personaggi del mondo biancorosso che sveleranno curiosità e analizzeranno la prima parte della stagione. Saranno in studio Isabella Cocciolo, fresca di nomina ad amministratore delegato del gruppo You Energy Volley che parlerà appunto del nuovo consiglio di amministrazione, il neoconsigliere Edoardo Pagani, titolare di Pagani Geotechnical Equipment, e Francesco Di Leo, responsabile del settore giovanile biancorosso. Immancabile il contributo degli esperti Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy. Nella seconda parte del programma si parlerà anche del prossimo impegno di Superlega dei biancorossi, domenica sera in casa di Milano con un altro ospite speciale in collegamento video, il palleggiatore della squadra lombarda Paolo Porro.

Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle 9.00 e alle 17.00.