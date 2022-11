Sulijc a Zona Calcio: “Crediamo nella salvezza”. Oddi: “Fiore avanti così”

Da una parte c’è un Fiorenzuola che vola anche grazie a giovani ambiziosi, dall’altra un Piacenza in attesa di un “tesoretto” da investire nel mercato invernale per centrare una salvezza che in questo momento sembra una chimera.

Questi i temi dell’ultima puntata di Zona Calcio condotto da Michele Rancati e Giulia Urbani e con le analisi dei giornalisti di Libertà Paolo Gentilotti e Corrado Todeschi. Ospiti nello studio di Telelibertà il difensore del Fiorenzuola Riccardo Oddi e il centrocampista del Piacenza Cazim Suljic, ovviamente con umori opposti.

Non bisogna più parlare di “favola” nel caso del Fiorenzuola vittorioso con la Carrarese, è ormai una solida realtà e se ne sono accorti tutti nel girone B come ha fatto notare Oddi, che ha anche grandi ambizioni personali: “È un buon momento per noi e dobbiamo continuare così, il mister è bravo e siamo tutti uniti, sta a noi proseguire su questo cammino. La Carrarese ci ha messo in difficoltà, poi dopo il gol ci siamo sciolti giocando palla a terra come piace a noi. Adesso gli avversari ci conoscono e ci vengono a pressare forte perché sanno che possiamo fare male sugli esterni. Ci si aspetta di più da noi? Le aspettative alte ci stanno, così come ci stanno anche le giornate storte, io devo continuare a lavorare dal punto di vista tecnico perché Tabbiani pretende molto e punto a giocare un giorno in categorie superiori. Sono cambiato parecchio da luglio, grazie a Tabbiani e anche a Guglieri che è stato un terzino sinistro mitico per il Fiorenzuola, e mi consiglia sempre quando magari faccio qualcosa che non va”.

Altro esempio di giocatore che si è inserito alla perfezione in un gruppo compatto: “All’inizio facevo fatica, poi mi sono integrato bene grazie ai compagni che sono molto divertenti e mi hanno fatto sentire a mio agio. Io vengo dalle giovanili del Milan e il passaggio alla Serie C mi ha fatto capire che era cambiato tutto, la mia fame è aumentata e adesso devo fare sempre di più”.

Passando al Piacenza, Suljic ha mostrato grande fiducia nonostante il penultimo posto e la sconfitta con il Pordenone: “Dalla partita con l’Albinoleffe le prestazioni sono sempre state buone, però facciamo ancora fatica a difendere e subiamo troppi gol, è su questo aspetto che dobbiamo lavorare. Se ci crediamo? Certo, altrimenti non andremmo nemmeno in campo, e intendo la salvezza diretta perché anche i tifosi ci tengono davvero tanto”. Dal punto di vista societario, è sempre più forte il ruolo di Marco Gatti, nel quale i tifosi sperano per corposi interventi nel mercato invernale, più deboli invece le posizioni del dg Marco Scianò e del mister Cristiano Scazzola. Come ha assicurato Gentilotti, “si parla di circa un milione di euro, non è ancora chiaro però se verrà erogata subito o una parte nella prossima stagione. Le trattative ci sono, Gatti non cerca ruoli ufficiali però continuerà con la passione che ha sempre avuto, Matteassi avrà molto lavoro da fare anche per sfoltire la rosa”.

Nella seconda parte del programma, spazio come di consueto al calcio dilettanti con commenti e analisi dei campionati dall’Eccellenza alla Terza Categoria: protagonista assoluto l’inarrestabile RiverNiviano dominatore finora del campionato di Seconda Categoria, raccontato nel dettaglio dal presidente Filippo Scabini, il responsabile del settore giovanile Alberto Zecca e l’attaccante Nicola Spelta.