Cambia l’orario dell’incontro tra Novara e Piacenza Calcio valevole per la 15esima giornata di campionato. La gara, come indicato dal comunicato della Lega Pro, si svolgerà domenica 27 novembre alle 14.30 e non alle 17.30 come previsto in precedenza.

