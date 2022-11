Volley, Yuri Romanò ospite al sorteggio del Campionato d’Europa 2023

Yuri Romanò sarà oggi presente a Napoli presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale per il sorteggio dei campionati europei maschile e femminile 2023 le cui finali si terranno a Bologna. L’evento avrà inizio alle 17.00 e sarà trasmesso in diretta Tv su Rai Sport e in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook della CEV.

Yuri Romanò è stato inviato direttamente dalla Cev e ha raggiunto Napoli da Praga dove la squadra biancorossa ha giocato ieri sera, e vinto, la gara di ritorno dei sedicesimi di finale della Cev Volleyball Cup conquistando il diritto di partecipare agli ottavi di finale.

I campionati europei maschili verranno organizzati da Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord. L’Italia, Campione d’Europa e Campione del Mondo in carica, avrà dunque la possibilità di giocare in casa l’intero torneo con le finali in programma a Bologna.

Saranno 24 le squadre partecipanti nel torneo maschile che femminile: i quattro Paesi organizzatori, le qualificate in base all’edizione precedente e quelle reduci dai processi di qualificazione.