Piacenza a Lecco per la svolta: in mezzo torna Persia, ancora out Cesarini

Ennesima sfida da non sbagliare per il Piacenza, che oggi alle 17.30 scende in campo a Lecco alla ricerca del secondo successo stagionale, per rilanciare le proprie speranze di salvezza.

Padroni di casa che, dopo un avvio sprint che li aveva portati addirittura al primo posto, stanno tirando il fiato, con un solo punto nelle ultime tre gare.

Mister Scazzola in mediana recupera Persia, dietro difesa a tre e davanti tandem Morra-Rossetti, con Cesarini ancora out.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà