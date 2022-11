Calcio dilettanti, le partite della domenica. In Prima big match tra Sarmatese e Spes

Tuto pronto per un’altra domenica di passione, contrasti e prodezze balistiche sui campi da calcio della nostra provincia. in Eccellenza importanti test casalinghi per Agazzanese, Nibbiano e Bobbiese. In Prima gran sfida al vertice tra Sarmatese e Spes. Palla al centro, non ovunque, alle 14,30.

In Eccellenza, l’Agazzanese di mister Piccinini sa di dover dare il meglio contro Castelvetro per continuare a sognare. Appuntamento importante anche per il Nibbiano&Valtidone di Rossini, chiamato al ritorno al successo contro la pari classifica Modenese (in gran spolvero come testimoniato dalla vittoria colta sette giorni fa con la capolista Castelfranco) per allontanarsi dall’area a rischio. E a Sasso Marconi la CastellanaFontana deve sapersi prendere punti pesanti in chiave salvezza.

In Promozione, l’anticipo di ieri tra Pontenurese e Alsenese ha decretato la vittoria dei padroni di casa che si mantengono in vetta alla classifica. La Pontenurese infatti, fa suo in rimonta il bel derby contro una più che rispettabile Alsenese, rialzando prontamente la testa dopo lo scivolone di San Secondo e consolidandosi in vetta. Di Lucci e Bakraoui le firme sui gol dei preziosi tre punti a ribaltare la gemma iniziale di Cerati. La Bobbiese di mister Ciotola ha l’obbligo di tornare alla vittoria contro Tonnotto, realtà quotata e galvanizzata dal primo stop imposto alla Pontenurese. A sua volta il GoticoGaribaldina, da buon terzo della classe, deve saper rialzare prontamente la testa a domicilio della cenerentola Team Traversetolo. La matricola terribile CarpaChero di Fossati vuole continuare a stupire e chissà mai non le riesca un’ulteriore impresa sul campo del Terme Monticelli, al pari del buon Vigolo di Gigi Forlini che al “Puppo” riceve la visita del Cervo.

In Prima categoria fischio d’inizio in ritardo di un’ora rispetto agli altri campi (quindi alle 15,30) la palla al centro nel match clou di giornata, in quel di Sarmato, ossia il confronto diretto al vertice tra la locale squadra di Caragnano, in serie vincente da quattro turni, e la Spes Borgotrebbia di Soressi, reduce dal colpaccio di Lugagnano con cui ha controbilanciato il precedente scivolone interno con l’Audax Fontanellatese. Partita da tripla in schedina, chiaro, tra due realtà che stanno tenendo fede ai pronostici della vigilia. Per niente semplice, poi, il derby esterno che attende l’altra capolista, cioè la Borgonovese di Ferranti al cospetto dello Sporting Fiorenzuola, voglioso di limare il ritardo di cinque punti dalla vetta; teatro di questa gara il campo di Alseno. La più immediata inseguitrice del trio delle battistrada è il sorprendente quanto gagliardo Vigolzone di Stefanelli, chiamato a proseguire in bellezza e quindi a non concedere sconti all’ospite Zibello. Fattore campo che proverà mettere a pieno frutto anche la PontGazzola di Paganini nel quasi derby col FiorePallavicino dell’ex Zerbini. Nel derby del possibile riscatto per due, ossia Ziano-Lugagnanese la posta fa gola ad entrambe per opposti motivi, mentre in Drago San Giorgio-Sannazzarese ci sono in palio punti pesanti in chiave salvezza.

Nel giorne A di Seconda categoria occhi puntati sul match tra la capolista RiverNiviano e la Travese; si preannuncia una bella partita anche quella tra Piannellese e BobbioPerino. Nel girone B big match tra Corte Calcio e Salicetese; la capolista Arquatese cerca altri punti preziosi contro la Virtus San Lorenzo. In Terza, la prima della classe ha difronte a sé un test impegnativo contro l’Academy Moretti.

ECCELLENZA

Agazzanese-Castelvetro

Colorno-Boretto

Anzolavino-Rolo

Campagnola-Piccardo Traversetolo

Fidentina- Cittadella

Nibbiano&Valtidone-Modenese

Real Formigine-Pieve Nonantola

Sasso Marconi-CastellanaFontana

Vignolese-Arcetana

Castelfranco-Borgo San Donnino

PROMOZIONE

Pontenurese-Alsenese 2-1

Bobbiese-Tonnotto S.Secondo

Brescello-FornovoMedesano

Felino-Solignano

Noceto-Carignano

Team Traversetolo-Gotico Garibaldina

Terme Monticelli-CarpanetoChero

Vigolo-IlCervo

PRIMA CATEGORIA

Soragna-Fidenza

Junior Drago-Sannazzarese

PontollieseGazzola-Fiore Pallavicino

Sporting Fiorenzuola-Borgonovese

Viarolese-Fontanellatese

Vigolzone-Zibello

Ziano-Lugagnanese

Sarmatese-Spes (ore 15.30)

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Gragnano-San Rocco

Libertas-San Nicolò

Pianellese-BobbioPerino

Rottofreno-GossolengoPittolo

San Corrado-San Giuseppe

San Lazzaro-Podenzano

Travese-RiverNiviano

SECONDA CATEGORIA GIRONE B

CombiSalso-Cadeo

Corte Calcio-Salicetese

Fonta-San Polo

Pro Villanova-Gropparello

San Secondo-Fraore

Mezzani-San Leo

Virtus San Lorenzo-Arquatese

TERZA CATEGORIA

Academy Moretti-Virtus Piacenza

Alseno-San Polo

Caorso-Vernasca

Fulgor Fiorenzuola-Polisportiva BF

GerbidoSipa-Bivio Volante

Primogenita-Turris

San Filippo Neri-Besurica

Podenzanese-Folgore (ore 18.00)

