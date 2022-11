“Per noi è una vera e propria finale”. Gas Sales contro Milano per tornare a vincere

“Per noi è una vera e propria finale”. Queste le parole di coach Bernardi in vista della partita che si disputerà alle 20.30 all’Allianz Milano. Uno scontro diretto in piena regola, con entrambe le squadre ad occupare il settimo posto a quota 10 punti. Chi vince avrà l’occasione di rilanciare le proprie ambizioni anche in ottica Coppa Italia, chi perde rischia di compromettere il suo ingresso nel quartetto di testa che garantisce di disputare la sfida “secca” dei quarti di finale tra le mura amiche. La posta in palio è quindi altissima.

Smaltita la “sbornia” del passaggio agli ottavi di Coppa Cev (dove Simon e compagni affronteranno i turchi del Fenerbahce, con l’andata in programma il 30 novembre al PalabancaSport) e memore della “lezione” impartitale da Perugia, la squadra di Lorenzo Bernardi è chiamata a tornare a fare punti in Superlega.

In casa Allianz, mister Piazza dovrebbe schierare Ishikawa e Mergarejo schiacciatori, la coppia Vitelli-Loser al centro, Porro in cabina di regia con Patry opposto e Pesaresi libero. Dall’altra parte della rete, il turnover operato da mister Bernardi contro Praga consentirà a Piacenza di presentarsi con la formazione delle belle occasioni: Lucarelli e Leal sulle bande, Brizard al palleggio, Simon e Caneschi centrali, Romanò opposto e Scanferla libero.