Gas Sales verso il big match con Civitanova: “Domenica tutti al PalabancaSport”

Allarme Covid rientrato in casa Civitanova, la gara contro la Gas Sales in programma al PalabancaSport per domenica prossima al momento non è a rischio. La conferma arriverà venerdì, ma tutto lascia intendere che il big match si giocherà senza problemi, e la squadra biancorossa è al lavoro per centrare altri 3 punti fondamentali per il proprio cammino dopo la bella rimonta in casa di Milano.

C’è tanta convinzione nell’ambiente, espressa questa sera a “Volley Piacenza #atuttogas” dai giocatori Yoandy Leal e Fabrizio Gironi, intervenuti insieme al terzo allenatore Matteo De Cecco e al consigliere del cda Vincenzo Cerciello.

“Vincere? Speriamo – ha detto Leal, ormai leader di questa Gas Sales – sarà difficile contro i campioni d’Italia della Lube, ma i 3 punti per noi sono troppo importanti. Contro Milano è arrivata una grande vittoria e ci dobbiamo confermare, possiamo ancora migliorare tanto, specialmente sul secondo tocco, questa squadra ha le potenzialità per farlo e può arrivare fino in fondo, serve solo un po’ di tempo per trovare il giusto ritmo”.

Per battere la squadra che si presenterà con lo scudetto sul petto servirà il carattere visto contro Milano, evidenziato da De Cecco: “sotto di 11-6 nel tie-break siamo stati bravi a trovare risorse per vincere, credo che questa possa essere la chiave di volta per migliorare e giocare alla pari con tutte le squadre, non siamo ancora perfetti però continuando così ci potremo togliere tante soddisfazioni”. Gironi è pronto a subentrare a partita in corso “come ho fatto contro Praga dove ho dato il mio contributo e ne sono molto contento, stiamo lavorando tutti per alzare l’asticella”. Cerciello vuole un palazzetto pieno per incitare la squadra: “Finora i tifosi ci hanno dato una grande mano e li vogliamo tutti con noi domenica perché dovremo consolidare i miglioramenti visti a Milano. Questa Gas Sales deve ancora migliorare dal punto di vista del gioco, ma le qualità ci sono e può veramente competere su tutti i fronti”.