La Pallanuoto Piacenza punta in alto: nel poker di acquisti anche il “tronista” Dainese

Mancano pochi giorni all’inizio della nuova stagione della Trs Pallanuoto Piacenza, inserita nel Girone 1 del campionato di Serie B.

La società biancorossa ha rinnovato l’intenzione di compiere il salto di categoria e per riuscirci ha chiamato in panchina l’allenatore croato Sergio Afric (classe 1960), il cui curriculum fotografa una straordinaria esperienza nell’ambito della pallanuoto italiana ed internazionale.

Tutti confermati, ad eccezione di Riccardo Spadafora e Dario Puglisi, i giocatori in rosa dalla scorsa stagione, compreso il giovane (2000) nazionale polacco Maximilian Molnar.

Da Genova arriva un poker di facce nuove: l’attaccante mancino classe 2001 Tommaso Baldineti, il centroboa Valerio Benvenuto (classe 1992), l’attaccante Matteo Bruzzone (classe 1998) e l’attaccante Federico Dainese (classe 1997), la star del gruppo e non solo per meriti sportivi. Infatti è attualmente impegnato sulle reti Mediaset in versione “tronista” di Uomini e donne, il famoso programma condotto da Maria De Filippi.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà