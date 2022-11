Gas Sales Bluenergy Volley sfida i Campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna a giocare al PalabancaSport domenica 27 novembre (ore 18.00), per affrontare i Campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova nella gara valida per la nona giornata di andata del campionato di SuperLega Credem Banca. Sfida numero sette quella in arrivo contro la formazione marchigiana. Sono sei i precedenti tra le due squadre tutti in Regular Season.

Il bilancio è di cinque successi per Civitanova, mentre in una sola occasione è stato il sestetto biancorosso a esultare. L’unico successo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è arrivato nella scorsa stagione: seconda giornata di andata a Civitanova i biancorossi si imposero al tie break in rimonta (25-23, 16-25, 25-23, 22-25, 12-15). Ed è stata quella anche l’unica gara delle sei fino ad ora giocate che si è chiusa al quinto set.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale sempre alla scorsa stagione: seconda giornata di andata quando Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si impose a Civitanova al tie break e la partita registrò 211 punti globali. Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della stagione 2020-2021: quinta giornata di andata, al PalabancaSport il primo parziale andò ai marchigiani per 31-29 e a fine gara fu la Lube a festeggiare lasciando ai biancorossi piacentini un solo set. Il parziale più agevole è datato stagione 2019-2020, prima giornata di ritorno: a Piacenza la formazione marchigiana si impose nel terzo set per 25-13.