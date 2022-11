Gas Sales, Simon in dubbio per la gara di domenica con Civitanova

Brutta tegola in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, a pochi giorni dal match di domenica con i campioni d’Italia di Civitanova: il centrale Robertlandy Simon in allenamento è stato vittima di una contusione che ne mette a rischio la sua presenza domenica nella gara con la Lube, valida per la nona giornata di andata del campionato di SuperLega. Altre notizie non sono trapelate, al suo posto (nel caso il cubano non dovesse farcela, ipotesi abbastanza probabile) giocherà altro cubano Roamy Alonso.

