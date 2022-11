Fiorenzuola cerca il riscatto: oggi la squadra di Tabbiani affronterà l’Alessandria

La battuta d’arresto in casa del Pontedera è ormai alle spalle e il Fiorenzuola vuole dimostrare di essere incappato in un semplice incidente di percorso. Non ci si può distrarre un attimo però in questo girone B di Serie C, che vede ben otto squadre raggruppate in testa in soli tre punti, con i rossoneri scivolati in settima posizione, ma che oggi pomeriggio avranno l’occasione di ricominciare a correre. Alle 14.30 il fischio d’inizio al Pavesi, dove la squadra di Tabbiani affronterà l’Alessandria: grigi che non stanno attraversando un buon periodo, fermi al quartultimo posto, ma che proprio come il Fiorenzuola avranno intenzione di rifarsi dopo due sconfitte consecutive. Poche variazioni per Tabbiani che partirà con il consueto 4-3-3: Battaiola in porta, difesa con Danovaro, Potop, Quaini e Oddi, a centrocampo Fiorini, Stronati e Currarino, in attacco Mastroianni tornerà titolare supportato da Morello e Sartore.

