Il Piacenza Baseball celebra i primi 50 anni di attività. Presentato il libro

Un viaggio lungo mezzo secolo e destinato a proseguire ancora a lungo. Il Piacenza Baseball ha tagliato il traguardo dei suoi primi 50 anni di attività, un cammino celebrato con la presentazione del libro “L’America è qui…50 anni di baseball a Piacenza” che si è svolta oggi pomeriggio alla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Il volume, redatto da Paolo Gentilotti e Danilo Minoia, ripercorre nei dettagli tutto il cammino del baseball piacentino dagli albori fino alla stagione appena conclusa.

“Una festa per il Piacenza Baseball e motivo di orgoglio – le parole del presidente del Piacenza Baseball Davide Imberti – perché portare avanti un’attività per 50 anni non è facile, affidata per lo più al volontariato e alla voglia di fare di tutti noi, una soddisfazione non solo per i risultati ma anche per i tanti giovani che abbiamo avvicinato al baseball in questi anni. Le prossime sfide per il futuro? In una situazione che coinvolge tutta Italia le valuteremo di giorno in giorno, sicuramente faremo la Serie B e l’attività giovanile, ma per quel che riguarda la programmazione devo essere sincero, così come sono in crisi gli altri sport per sostenere i costi fissi di elettricità e altro siamo in difficoltà anche noi, certamente ci saremo però con un aggravamento delle spese che peserà sulle attività”.

Un pezzo di storia ed esempio da imitare, come ha detto il presidente della Fibs Andrea Marcon: “Festeggiare i 50 anni di attività non è cosa da tutti i giorni, Piacenza lo ha fatto sempre con lungimiranza e senza passi avventati, il fatto di essere qui oggi dimostra che il lavoro è stato fatto bene. Il movimento generale? Sembrerà strano però siamo in crescita, già dal periodo del Covid, quello che per esempio è riuscita a fare Piacenza in questo periodo è stato incredibile, ci stiamo confermando con numeri importanti e sono felice di rappresentare società come queste”.

Tutto è iniziato con una storia di famiglia nel 1972, il vero pioniere fu il fondatore Giovanni De Benedetti che diffuse questo sport nel nostro territorio. “Ci sono 50 anni di esperienza e di partecipazione di famiglie piacentine che si sono aggregate dall’inizio degli anni ’70 – ha raccontato il figlio di De Benedetti, Enrico – tutto per merito di giovani che poi sono diventati i primi giocatori della squadra che esordì nel campionato Allievi. Senza rendercene conto stavamo importando uno sport nuovo e che era sconosciuto, ci siamo sentiti dei pionieri. Ci siamo aggregati spontaneamente in un cortile perché uno di noi, Roberto Scarpioni, aveva un caro amico a Parma che praticava il baseball, ci portò lì per vedere questo sport e ce ne siamo innamorati. Una disciplina non allineata con gli sport di massa e da lì è nata una passione alimentata dalle nostre famiglie, la mia, quella di Scarpioni, di Gian Lorenzo Peralta e Gian Cesare Schippisi. Mio padre decise così di prendere il comando di questa avventura fondando la società, lui veniva inoltre da un’antica passione per il baseball nata durante gli anni dell’Università”.