Il presidente Ghirelli ospite del Fiorenzuola: “Società modello, lavora per il futuro”

“Non guardate troppo altrove: una delle corazzate della Serie C è il Fiorenzuola”. Arriva dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli il complimento più importante per la società rossonera. Il massimo dirigente è stato accolto dal presidente Luigi Pinalli e dal sindaco Romeo Gandolfi per la giornata che ha deciso di passare con il club fiorenzuolano. “Non prendete le mie parole per provocatorie – ha chiarito – perché sono serie: il Fiorenzuola ha una società modello, sana, che guarda al futuro. Infatti sta portando avanti il progetto per nuovi impianti in cui far giocare i giovani, festive la prima squadra con grande oculatezza e competenza, non deve invidiare nulla a nessuno. Anzi, è un esempio anche per le grosse piazze”. Ghirelli assisterà nel pomeriggio alla sfida del Comunale tra i rossoneri e l’Alessandria.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà