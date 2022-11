Agazzanese raggiunta al 93′, sfuma la vetta. Sconfitte Castellana e Nibbiano

Giornata da dimenticare per la squadre piacentine di Eccellenza. L’Agazzanese getta via l’occasione di diventare capolista, non approfittando della sconfitta 3-1 della Virtus Castelfranco sul campo del Boretto. I ragazzi di mister Piccinini, impegnati sul campo del Cittadella Modena, vanno sotto dopo un quarto d’ora, la ribaltano con D’Aniello e Barba e poi calano il tris al 79′ con Forbiti. Ma all’84’ Bellentani la riapre e Serra al 93′ fissa il 3-3. Sconfitta di misura per il Nibbiano&Valtidone sul campo della Piccardo Traversetolo (decide Laribi al 24′) e per la Castellana Fontana, superata in casa dal Colorno (rete di Malivojevic al 3′).

ECCELLENZA

Castelvetro-Real Formigine 0-1

Arcetana-Campagnola 4-0

Boretto-Castelfranco 3-2

Borgo San Donnino-Anzolavino

Castellana Fontana-Colorno 0-1

Cittadella-Agazzanese 3-3

Modenese-Sasso Marconi 1-2

Piccardo Traversetolo-Nibbiano&Valtidone 1-0

Pieve Nonantola-Vignolese 1-0

Rolo-Fidentina 2-1