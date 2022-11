Gas Sales, anche senza Simon oggi con i campioni d’Italia della Lube serve la svolta

Sulla carta potrebbe sembrare il classico big match tra due squadre “imbottite” di stelle, la giovane realtà ambiziosa che ospita i navigati campioni d’Italia. In realtà la sfida tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Cucine Lube Civitanova, in programma alle 18.00 di oggi al PalabancaSport (diretta su Volleyballworld.tv), è molto di più.

L’incrocio tra biancorossi e cucinieri, valido per la nona giornata di Superlega, può essere infatti la partita della svolta: se per Piacenza o Civitanova, entrambe appaiate a quota 12 in classifica e ancora alla ricerca – per diversi motivi – di quella continuità necessaria a rivaleggiare con l’imprendibile Perugia, sarà il campo a deciderlo.

IL MOMENTO IN CASA GAS SALES – Reduci dal funambolico successo strappato a Milano al tie break, i ragazzi di Lollo Bernardi vogliono definitivamente ingranare le marce alte, lanciando un messaggio a sé stessi prima ancora che agli avversari: Piacenza c’è e lotterà sino alla fine per le prime posizioni. Un eventuale successo sui campioni d’Italia (impresa che alla Gas Sales riuscì alla seconda giornata della scorsa stagione) consentirebbe ai piacentini non solo di guadagnare punti preziosi in ottica Coppa Italia, ma anche di fare il pieno di fiducia in vista di un tour de force che li vedrà in campo tre volte al PalabancaSport nell’arco di sette giorni (oggi con la Lube, mercoledì contro Fenerbahce Istanbul nell’andata degli ottavi di Coppa Cev e domenica 4 dicembre contro Cisterna).

LA POSSIBILE CHIAVE – Reggere l’urto del servizio marchigiano, mediante un’attenta ricezione, sarà certamente una delle chiavi di questo match, con Piacenza che in termini offensivi – numeri alla mano – non è seconda a nessuno (nemmeno ai “marziani” di Perugia).

Al di là della quasi certa assenza del grande ex Robertlandy Simon – tra i protagonisti più attesi di questa sfida – Piacenza è ora chiamata al definitivo salto di qualità, come sottolineato anche da coach Lorenzo Bernardi: “Dobbiamo trovare maggiore continuità sia in ogni set, sia nell’arco di tutta la partita, ripartendo da quanto di buono abbiamo fatto a Milano. Crescere e dare continuità al nostro gioco senza guardare più di tanto alla classifica deve essere il nostro obiettivo. Con la Lube sarà una partita difficile in cui a fare la differenza potranno essere pochi palloni, prepariamoci ad una sfida molto lunga. Dovremo essere bravi a superare tutti insieme le difficoltà, che in gare di questo genere si presentano puntualmente”.

L’AVVERSARIO – Reduce da una domenica di riposo forzato causa Covid, Civitanova ha recuperato alcuni dei suoi giocatori più importanti solo pochi giorni fa. Dopo tre scudetti consecutivi, anche quest’anno i cucinieri hanno tutte le intenzioni di recitare un ruolo da protagonisti in Superlega. Le sconfitte contro Padova, Monza e Cisterna, rendono la squadra di Chicco Blengini la classica “belva ferita”, anch’essa desiderosa di aggiudicarsi questo big match al cospetto di una diretta concorrente per riprendere a veleggiare con serenità verso l’alta classifica.

Con il capitano De Cecco inamovibile in cabina di regia, la Lube dovrebbe schierare dal primo minuto il talentuoso cubano Yant e l’enfant prodige bulgaro Nikolov nel ruolo di schiacciatori, il campione del mondo Anzani e il campione olimpico Chinenyeze al centro con Gabi Garcia opposto e il libero della nazione Balaso. Attenzione però anche ai possibili ingressi dalla panchina, su tutti quelli di Mattia Bottolo e dello “zar” Ivan Zaytsev.

Per quanto riguarda il probabile sestetto di Piacenza, Bernardi dovrebbe mandare in campo la diagonale composta da Brizard al palleggio e Romanò opposto, Leal e Lucarelli schiacciatori con Alonso e uno tra Caneschi e Cester al centro. A completare la formazione il libero Scanferla.