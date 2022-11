L’Assigeco lotta ad armi pari, ma a Treviglio la vittoria è solo sfiorata

Non basta una prestazione di carattere per evitare la sconfitta all’UCC Assigeco Piacenza, costretta a cedere alla Gruppo Mascio Treviglio dopo una lotta intensa e fisica lunga tutti i quaranta minuti di gioco. Fatale la serie di triple di Maspero, Giuri e Marini che hanno scavato il solco decisivo nel quarto periodo, costringendo i biancorossoblu di coach Salieri al secondo stop consecutivo nonostante i 21 punti di Kameron McGusty e un Nemanja Gajic alla miglior uscita stagionale. Gruppo Mascio Treviglio – UCC Assigeco Piacenza (15-18; 19-12; 13-10; 23-24)

PRIMO QUARTO

Maspero e Lombardi aprono le danze con una bomba e due punti in contropiede prima dell’acuto di Miaschi, che appoggia al volo su assistenza di Pascolo. Treviglio cerca subito l’allungo sfruttando le disattenzioni in difesa di Piacenza e vola sul +8 con due punti di pregevole fattura di Marini (11-3 al 6’). La risposta biancorossoblu non si fa però attendere: il 15-4 di parziale firmato da McGusty, Pascolo e due triple importantissime di Gajic permettono all’Assigeco di mettere il naso avanti per la prima volta nell’incontro, con il primo quarto che si chiude 15-18.

SECONDO QUARTO

Sacchetti e Bruttini riportano avanti Treviglio (20-18 al 12’), con Piacenza che ha bisogno di poco più di tre minuti di gioco per sbloccarsi con la penetrazione vincente di Sabatini. Maspero e Lombardi sono infallibili da oltre l’arco e con tre bombe portano in doppia cifra di vantaggio la Gruppo Mascio, costringendo coach Stefano Salieri al timeout. La pausa porta i suoi frutti, con la difesa biancorossoblu che inizia a ingranare e il tandem Pascolo-McGusty rinvigorisce l’attacco piacentino, che con il canestro sullo scadere della guardia americana va negli spogliatoi sotto 34-30.

TERZO QUARTO

Primi minuti di inizio ripresa dove si segna poco e prevalgono le difese: ci vogliono quattro punti in fila di Marcius a sbloccare il tabellino, intervallati dal brutto infortunio di Pascolo costretto ad andare negli spogliatoi. Cesana con una magia sullo scadere dei ventiquattro e una tripla preziosissima mantiene a galla l’Assigeco (41-35 al 25’), abile poi a restare attaccata a Treviglio con diversi tentativi a cronometro fermo di Sabatini e Gajic, nonostante Bruttini consegni ai suoi il nuovo +7 sul finale di frazione (47-40).

QUARTO QUARTO

La tripla di McGusty e l’incursione di Sabatini riportano in un battibaleno Piacenza sul -2 prima della risposta di Giuri, che mette i primi tre punti della sua serata in un momento fondamentale e che dà inizio al festival delle triple per i padroni di casa: Marini, Maspero e ancora Giuri provano a spezzare e gambe ai biancorossoblu (63-55 al 34’), bravi a non crollare con Gajic e una tripla da distanza siderale di Sabatini. Gli ultimi minuti sono poco adatti ai deboli di cuore: Marini timbra il nuovo +7, Gajic segna due tiri liberi, e un pasticcio alla rimessa consente a Piacenza di avere per ben due volte il pallone per il -2: Sabatini prima e Gajic dopo mancano però il bersaglio grosso, mandando in fumo tutti i sogni di vittoria biancorossoblu con il match che si chiude 70-64.