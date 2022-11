Bluenergy Daiko, stasera contro il Fenerbahce serve una vittoria d’autorità

Curare le “ferite” ancora aperte lasciate in dote dalla sconfitta al tie break con Civitanova, piazzare una mezza ipoteca sul passaggio ai quarti di finale di Coppa Cev ma soprattutto ritrovare certezze in vista dello scontro diretto di domenica prossima contro Cisterna. Le motivazioni per fare bene questa sera sono innumerevoli, un successo rotondo e senza inciampi ciò che ci si attende.

Prosegue con la sfida ai turchi del Fenerbahce il trittico di impegni casalinghi ravvicinati della Bluenergy Daiko Piacenza, che stasera alle 20.30 al PalabancaSport torna protagonista in Europa con la sfida d’andata degli ottavi di Coppa Cev.

L’AVVERSARIO – Per passare il turno e approdare agli ottavi la formazione turca è dovuta ricorrere, contro i rumeni del Craiova, al golden set. Persa la gara di andata in Romania per 3-1, ha vinto il ritorno giocato a Istanbul per 3-0, aggiudicandosi il golden set per 15-11. La squadra allenata dall’argentino Daniel Jorge Castellani (che da giocatore ha vestito le maglie di Chieti, Falconara, Bologna, Padova e Prato, mentre come tecnico ha guidato formazioni di mezzo mondo) attualmente si trova al sesto posto in Efeler Ligi, il massimo campionato turco, con un bottino di sette vittorie e tre sconfitte. Nell’ultima gara di campionato, giocata venerdì scorso in trasferta, ha sconfitto per 3-1 la formazione del Hatay B. Sehir Beskyd. Il campionato scorso lo ha chiuso al terzo posto, quello precedente al secondo mentre l’ultimo scudetto vinto risale alla stagione 2018-2019. Nel roster spiccano due giocatori di caratura mondiale come il palleggiatore iraniano Saeid Marouf e lo schiacciatore Yacine Louati, campione olimpico con la Francia a Tokyo 2020. Quest’ultimo, insieme al portoghese Alexandre Ferreira (ex di Trento e Verona), ha un passato in Superlega con le maglie di Padova e Monza. Fisicità e buona incisività in attacco sono le principali caratteristiche della squadra turca, che tuttavia non possiede la classe e la tecnica dei biancorossi.

SESTETTI – Bernardi dovrebbe mandare in campo la stessa formazione di domenica scorsa, almeno per i primi due set. Spazio dunque a Brizard in cabina di regia con Romanò opposto, Leal e Lucarelli sulle bande, Alonso e uno tra Cester e Caneschi al centro con Scanferla libero.

Il Fenerbahce si presenterà con Marouf al palleggio e Gurbuz nel ruolo di opposto, Louati e uno tra Peric e Ferreira schiacciatori con la coppia Savas-Tumer al centro. Retroguardia guidata dall’esperto libero Yeşilbudak.