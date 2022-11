Fondo sociale per lo sport: 17mila euro per 50 giovani in difficoltà economica

Oltre cinquanta i giovani, appartenenti a fasce di popolazione meno abbienti, che grazie al Fondo sociale per lo sport possono svolgere la pratica sportiva senza che questo gravi sul bilancio delle loro famiglie. È il risultato della prima edizione del Bando promosso da Fondazione di Piacenza e Vigevano in sinergia con la Banca di Piacenza. Un bando rivolto alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni, con sede legale e operativa in provincia di Piacenza e nel comune di Vigevano.

Le richieste di adesione si sono chiuse lo scorso settembre e, terminate le verifiche, si è passati alla delibera dei contributi: in tutto circa 17mila euro, ampiamente coperti dal plafond complessivo, che era pari a 25mila euro.

“Questa iniziativa contribuisce ad attenuare gli effetti delle disuguaglianze sociali, ma punta anche a dar vita a una rete sinergica con istituzioni, federazioni ed enti di promozione in ambito sportivo, associazioni sportive dilettantistiche del territorio e Servizi sociali – sottolinea Robert Gionelli, consigliere di amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano –. Tutte le domande delle società erano in possesso dei regolari requisiti, e sono state accolte per il totale dell’importo richiesto, o parzialmente. In tutto sono stati stanziati 16.650 euro. Le risorse in più, rispetto alla dotazione complessiva, confluiranno nella disponibilità della prossima edizione del Fondo, relativo alla stagione sportiva 2023-24″.

Obiettivo del bando era assicurare ai ragazzi, fino ai 18 anni di età, il diritto allo sport: un diritto di fondamentale importanza nell’ambito del percorso di crescita, formazione e maturazione. Complessivamente sono tredici i progetti accolti, provenienti da altrettante realtà del territorio: dodici della provincia di Piacenza e una del comune di Vigevano. Gli interventi deliberati riguardano 51 tesserati di varie discipline, a coprire una rosa di sport che spazia dal calcio al volley, dal basket al ciclismo, alla pallamano.

“La collaborazione tra Banca di Piacenza e Fondazione di Piacenza e Vigevano – commenta Pietro Boselli, vicedirettore generale dell’Istituto di credito di via Mazzini –, iniziata con il progetto a favore dei bambini ucraini per insegnare loro la lingua italiana durante il periodo estivo, prosegue con il Fondo sociale per lo sport, strumento che ha permesso a diverse famiglie di poter far praticare l’attività sportiva ai propri figli di età inferiore a 18 anni. Questi progetti sono lo specchio del modo incisivo e concreto con il quale le due istituzioni pongono attenzione al territorio di insediamento, in un momento critico stante una situazione economica che impatta in modo significativo sulle famiglie”.

L’elenco delle associazioni beneficiarie del fondo promosso da Fondazione e Banca di Piacenza:

ASD Libertas San Corrado Piacenza – progetto “Diamo un calcio alla noia”;

ASD Audax Calcio Libertas Piacenza – “Lo sport per l’inclusione sociale”;

ASD Volley Team 03 Piacenza – “Sostegno alle famiglie per la pratica sportiva dei figli minori”;

Bakery Basket Piacenza SSADRL – “Corsi di basket”;

Piacenza Volley Srl sportiva dilettantistica Piacenza – “Piace Volley palleggia con noi”;

Piacenza Rugby Club ASD – “Piacenza Rugby a sostegno delle famiglie”;

Scuola Ciclismo Città di Piacenza ASD Pontedell’Olio – “Progetto educare alla legalità La strada Giusta”;

SPES Borgotrebbia SSDARL Piacenza – “Progetto per favorire la pratica sportiva fra i ragazzi fino ai 18 anni”;

USD S. Lazzaro A. Farnesiana Piacenza – “Fondo speciale sport”;

USD Turris Piacenza – “Sostegno sport giovanile”;

USD Travese Travo – Tesseramento ragazzi ucraini;

You Energy Volley SSDRL Piacenza – “Lo sport per tutti”;

ASD Pallamano Vigevano – “Tutti a pallamano”