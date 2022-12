Pontenurese show contro il Gotico: 4-0. Super sfida Vigolzone-Borgonovese

Dopo un sabato pomeriggio che ha visto la grande vittoria per 4-0 della Pontenurese nella sfida d’alta classifica contro il Gotico (in rete Franchi, Di Mauro, Bongiorni e Aguiar) in Promozione e il rinvio causa impraticabilità del campo del derby tutto piacentino d’Eccellenza tra NibbianoValtidone-CastellanaFontana è tutto pronto per un’altra domenica di calcio. Una tosta neopromossa sul campo dell’Agazzanese. Il Vigolo, al “Puppo”, sfida il Tonnotto. Vigolzone-Borgonovese è il match clou di Prima. Ultima d’andata nei due gironi di Seconda; nel B doppia sfida tra le prime quattro della classe. Palla al centro alle ore 14,30.

In Eccellenza sfiorata sette giorni fa la presa della vetta, l’Agazzanese di mister Piccinini vuole continuare il suo bel volo, in tutta umiltà ma anche consapevole dei suoi buoni mezzi, evitando dunque di concedere sconti alla matricola terribile La Pieve Nontantola, partita col freno a mano tirato ma poi capace di risalire la corrente sino all’attuale sesto posto, a – 6 da Reggiani e compagni. Altro compito severo, dunque, per i granata, sin qui sempre capaci di superare a pieni voti ogni tipo di esame.

in Promozione il CarpaChero di Fossati sta viaggiando oltre ogni più rosea attesa ma non è certo pago del fatto di essersi insediato in area playoff; o meglio, adesso la matricola biancazzurra punta a consolidarsi nella zona più nobile della graduatoria andando a fare risultato anche a domicilio del sin qui deludente, ma sempre temibile, Felino di Apolloni. Più che positiva anche la condotta del Vigolo di mister Forlini, che potrebbe farsi esaltante nel caso in cui i biancorossi riuscissero a centrare la missione-aggancio nei confronti del Tonnotto, ospite quest’oggi al “Puppo”. Per la sin qui troppo altalenante Bobbiese c’è l’obbligo di vincere la gara interna col pericolante Solignano, mentre l’Alsenese necessita di non uscire a mani vuote dalla non semplice trasferta di Monticelli Terme.

In Prima categoria il campo centrale è quello di Vigolzone, dove la locale squadra di Stefanelli, con l’esperto Shelna in più tra i pali, tenta l’aggancio nei confronti della capolista Borgonovese, il che rimetterebbe tutto in discussione nei giochi di vertice; fatto è che i rossoblù di Ferranti hanno tutt’altre mire. Bella sfida. Per l’altra damigella d’onore, la PontGazzola impegno interno tutt’altro che semplice al cospetto della risalente Sannazzarese.

Il calendario

ECCELLENZA

Agazzanese-Pieve Nonatola

Anzolavino-Cittadella

Colorno-Borgo San Donnino

Fidentina-Castelvetro

Modenese-Piccardo Traverset.

Real Formigine-Arcetana

Sasso Marconi-Boretto

Vignolese-Campagnola

Castelfranco-Rolo

PROMOZIONE

Pontenurese-Gotico Garibaldina 4-0

Bobbiese-Solignano

Felino-CarpanetoChero

IlCervo-FornovoMedesano

Noceto-Brescello

Traversetolo-Carignano

Terme Monticelli-Alsenese

Vigolo-Tonnotto San Secondo

PRIMA CATEGORIA

Zibello-Fontanellatese

Junior Drago-Lugagnanese

PontollieseGazzola-Sannazzarese

Sarmatese-Viarolese

Soragna-Fiore Pallavicino

Sporting Fiorenzuola-Fidenza

Vigolzone-Borgonovese

Ziano-Spes

SECONDA CATEGORIA A

Gragnano-BobbioPerino

Libertas-RiverNiviano

Pianellese-San Giuseppe

Rottofreno-San Rocco

San Lazzaro-GossolengoPittolo

San Nicolò-San Corrado

Travese-Podenzano



SECONDA CATEGORIA B

CombiSalso-San Polo

Corte Calcio-San Leo

Fonta-Fraore

Pro Villanova-Cadeo

Salicetese-San Secondo

Mezzani-Arquatese

Virtus San Lorenzo-Gropparello



TERZA CATEGORIA

Academy Moretti-Alseno

Caorso-Bivio Volante

Fulgor Fiorenzuola-Turris

GerbidoSipa-Pol.BF

Podenzanese-Besurica ore 16.30

Primogenita-Folgore

San Filippo Neri-Virtus Piacenza

Vernasca-San Polo

PONTENURESE-GOTICO GARIBALDINA 4-0 NELLE FOTO DI ANGELA PETRARELLI