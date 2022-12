Il Piacenza rinvigorito dalla vittoria nel turno infrasettimanale contro la Triestina, valso il momentaneo addio all’ultimo posto nel girone A, fa visita alla Pro Sesto, vera sorpresa del Girone A di Serie C (inizio 14.30).

Mister Cristiano Scazzola recupera Persia dopo il turno di squalifica, non ci sono altre assenze a parte i lungodegenti Parisi, Zunno e David.

A difendere i pali ci sarà ancora Rinaldi, in difesa spazio a Masetti sulla destra, coppia di centrali Nava-Cosenza e a sinistra il sorprendente “trenino” Rizza; a centrocampo Persia avrà a fianco Suljic, con Munari e Gonzi esterni, mentre in attacco l’unico sicuro di una maglia dall’inizio è Morra, il cui partner d’attacco dovrebbe essere capitan Cesarini, che non è al meglio però stringerà i denti per garantire fantasia e qualità.

