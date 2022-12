La Gas Sales Bluenergy riceve Cisterna: ennesima sfida da non sbagliare

Il disco si ripete da diverse settimane, cambiano gli strumenti ma non la melodia: per la Gas Sales Bluenergy Piacenza ogni sfida va approcciata e vissuta al pari di una finale.

Questa volta è Cisterna l’ostacolo che la squadra di Lorenzo Bernardi è chiamata a superare, non solo in ottica Coppa Italia (competizione alla quale prenderanno parte le prime otto formazioni in classifica al termine del girone d’andata), ma anche per smaltire le scorie lasciate dalla sconfitta con Civitanova di una settimana fa.

Quella in programma stasera alle 20.30 al Palabanca rappresenta una sfida fondamentale per gli equilibri della classifica, che vede Cisterna avanti di una sola lunghezza rispetto ai biancorossi quando mancano due sole giornate al giro di boa.

Per Piacenza, che spera ancora di rientrare tra le prime quattro, sarà fondamentale centrare un successo da tre punti.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà