Lyons sconfitti nel derby sul campo del Valorugby Emilia: la cronaca della gara

Ottanta minuti di vera battaglia, in cui i Lyons sono stati a lungo la miglior squadra in campo, ma che non consegnano ai bianconeri la seconda vittoria stagionale per la precisione al piede di Dan Newton, decisivo con i suoi calci a scavare il solco decisivo nella partita. La differenza tra le due squadre è stata minima, con una meta per parte, marcate da Schiabel per Valorugby e Portillo per i Lyons, e solo sei punti a marcare la linea tra vittoria e sconfitta. Una difesa dei Lyons praticamente perfetta ha concesso poco e nulla a una delle favorite allo Scudetto, mentre dall’altra parte del campo, un paio di errori in zona d’attacco si sono rivelati pesantissimi, vanificando le opportunità di segnature avute dai Lyons contro un Valorugby Emilia mai come oggi sembrato vulnerabile.

Sul terreno del Mirabello, reso pesante dalle piogge degli ultimi giorni, è andato in scena un confronto duro e fisico, una vera lotta di trincea in cui i Lyons hanno risposto in modo efficace agli attacchi del Valorugby. Nonostante la superiorità fisica dei reggiani, spesso era la difesa bianconera ad avanzare e rispedire indietro gli avversari. L’unica meta dei reggiani arriva a fine primo tempo, quando Sbrocco trova spazio all’ala, resta in campo e scarica all’interno per Schiabel che deve solo lanciarsi in meta. Marcatura arrivata per altro con i Lyons in inferiorità numerica per il cartellino giallo rimediato da Paz. Nella ripresa i Lyons hanno alzato la testa, mantenendo il controllo di possesso e territorio a lungo, e la pressione ha dato frutti con la meta marcata da Portillo al 65’ e valsa il pareggio sull’8-8. Dopo lo shock, il Valorugby ha ritrovato ordine, facendo quadrato attorno alla mischia e guadagnando due calci di punizione in attacco, che hanno permesso ai Diavoli di portare a casa la vittoria nel finale.

Con lo spirito messo in campo a Reggio Emilia i Leoni possono tornare presto alla vittoria, e l’occasione si presenterà sabato 10 dicembre al “Beltrametti”, quando ospiteranno il CUS Torino.

IL TABELLINO:

Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – domenica 4 dicembre 2022

Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons 14 – 8 ( 8 – 3 )

Marcatori: p.t. 16’ c.p. Newton (3-0), 36’ m. Schiabel (8-0), 40’ c.p. Ledesma (8-3). s.t. 65’ m. Portillo (8-8), 67’ c.p. Newton (11-8), 75’ c.p. Newton (14-8).

Valorugby Emilia: Lazzarin; Bertaccini, Resino, Schiabel (49’ Costella), Colombo; Newton, Renton; Amenta (cap), Sbrocco, Tuivaiti; Gerosa (54’ Ortombina), Dell’Acqua (77’ Du Preez); Randisi (66’ Panerai), Luus (60’ Silva), Diaz (79’ Garziera).

All. Properzi

Sitav Rugby Lyons: Zaridze; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Fontana (77’ Via A.); Portillo, Petillo (67’ Bance), Salvetti; Janse Van Rensburg, Quaranta (52’ Lekic); Minervino, Buondonno L. (70’ Borghi), Morosi (41’ Acosta).

All. Orlandi

Arb.: Rossella (Roma)

AA1 Chirnoaga (Roma), AA2 Franco (Pordenone)

Quarto Uomo: Sgardiolo (Rovigo), TMO: Tomò (Roma)

Calciatori: Newton (Valorugby Emilia) 3/5 ; Ledesma (Sitav Rugby Lyons) 1/3

Cartellini: al 34’ giallo a Paz (Sitav Rugby Lyons), al 60’ giallo a Tuivaiti (Valorugby Emilia),

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 4 ; Sitav Rugby Lyons 1

Player of the Match: Daniel Newton (Valorugby Emilia)