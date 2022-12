Una stagione di successi per l’Atletica Piacenza. Un titolo nazionale e 35 podi regionali

Otto titoli e trentacinque podi regionali e un meraviglioso titolo nazionale. Una stagione ricca di successi e soddisfazioni quella appena conclusa per l’associazione sportiva Atletica Piacenza che conta oltre 495 atleti tesserati. Sabato pomeriggio si è tenuta la tradizionale festa dell’associazione a palazzo Galli, dove sono stati celebrati i giovani campioni e lo staff di allenatori e collaboratori del presidente Fabrizio Dallavalle. “Una grande gioia rappresentare così tanti atleti ed aiutarli a crescere attraverso i sani valori dello sport – le parole del presidente dell’Atletica Piacenza -. Tra i ricordi più belli di quest’anno il titolo italiano di Eleonora Nervetti che è stata una bellissima sorpresa e Andrea (Dallavalle, ndr) che continua a regalarci emozioni enormi; però tutte le squadre hanno raggiunto traguardi prestigiosi”.

Questa annata sarà infatti difficile da dimenticare grazie ai risultati ottenuti dagli allievi dell’Atletica Piacenza. Primo tra tutti Andrea Dallavalle, prodotto della “cantera” biancorossa – ora tra le punte di diamante del Gs Fiamme gialle – che, nella stagione outdoor 2022, ha vinto dominando i Campionati italiani Assoluti; sfiorato il sogno del podio mondiale a Eugene in Oregon, arrivando quarto; conquistato la medaglia d’argento ai Campionati europei Assoluti di Monaco, dietro soltanto all’alieno Pichardo e confermato di essere l’azzurro più forte del parco triplisti, nonostante la giovanissima età. “Quest’anno ho alzato di molto l’asticella – ha spiegato Andrea Dallavalle -. Gli obiettivi sono comunque quelli di migliorare i risultati ottenuti, non ponendosi militi”.

Durante la festa a palazzo Galli è stata celebrata anche Eleonora Nervetti, sorpresa della stagione sportiva che ha vinto i Campionati italiani Promesse sui 100 metri. La giovane atleta allenata da Giovanni Baldini non solo ha vinto il titolo tricolore, ma ha anche raggiunto il primato di 11″56: nuovo record provinciale, migliorando il tempo di Cecilia Molinari. “Il mio anno più bello – ha commentato Nervetti -. Cerco di non pormi mai obiettivi, ma spero che i risultati di questi mesi possano essere il trampolino di lancio per ulteriori grandi soddisfazioni”.

“Fatevi un applauso perché siete stati proprio bravi – il commento di Alberto Morini, presidente di Fidal Emilia-Romagna -. In questi ultimi anni lo sport è visto con maggiore attenzione dalle autorità politiche locali e nazionali: un bel segno che ci permette di indicare i bisogni del movimento e richiedere maggior conoscenza del nostro mondo, sia a livello agonistico che dilettantistico”. Oltre ai tanti giovani atleti presenti alla festa, tanti applausi sono stati rivolti a Simone Boiocchi che ancora una volta ha saputo centrare le finali dei campionati della Federazione italiana sport paralimpici raggiungendo il quinto posto nei 100 metri e il sesto nei 200. Nel 2022 tra i risultati dell’Atletica Piacenza si annoverano 8 titoli e 35 podi regionali e un titolo italiano.

“L’Atletica Piacenza è una delle realtà più importanti del nostro territorio – il plauso di Robert Gionelli, delegato provinciale Coni -. Grazie per quello che fate e per il prezioso contributo che date all’intero settore sportivo locale”. Il presidente Dallavalle, dopo la consegna dei riconoscimenti, ha sottolineato l’importanza del continuo dialogo e del buon rapporto con i genitori degli atleti. “Le famiglie sono al centro della nostra associazione – ha detto – e ci aiuteranno a migliorare i risultati di quest’anno e a proseguire con la bella tradizione che ci vede portare a casa almeno un titolo italiano all’anno. Per 14 anni consecutivi infatti siamo arrivati a quota 25, quasi due all’anno”