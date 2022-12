Piace, Polenghi a Zona Calcio: “Nuovi acquisti appena aprirà il mercato”

Dall’uscita entro l’anno del presidente Pighi alla new entry Maurizio Crivellari in società, ecco come potrà ripartire il Piacenza Calcio, che per ora può contare su una certezza: Marco Polenghi. Il vicepresidente del Piacenza Calcio è stato ospite d’eccezione della puntata di ieri sera di Zona Calcio andata in onda su Telelibertà, condotta da Michele Rancati e Giulia Urbani e con i giornalisti Paolo Gentilotti e Marco Villaggi.

Amara ovviamente la considerazione iniziale sull’ennesima sconfitta in casa della Pro Sesto: “Al minimo errore che si fa prendiamo gol, ma sicuramente nessuno pensava di trovarsi in questa posizione. Questa squadra ha dei limiti, ma penso che possano essere migliorabili, per cui interverremo presto per agire sul mercato e porre le basi per sistemare quello che non va. I playout? Non è nei nostri progetti…il mister ha già dimostrato il suo valore da quando è tornato, il ds è stato inserito per intervenire in maniera decisiva e il budget che avrà sarà sicuramente adeguato per raggiungere gli obiettivi. Dovremo agire subito all’apertura del mercato perché poi affronteremo squadre alla nostra portata”.

Inevitabile la domanda sul futuro della società: “La squadra sta portando avanti un percorso di crescita anche grazie al ritorno di mister Scazzola, non ci sono state differenze eclatanti con le avversarie che abbiamo incontrato. Noi a oggi ci stiamo muovendo sul binario sportivo che è in mano a Matteassi, mentre su quello societario il presidente Pighi terminerà la sua esperienza con il Piacenza Calcio per poi aprire un altro scenario. L’obiettivo è una società seria e sostenibile nel lungo periodo, io e Rigolli saremo i timonieri insieme ad amici espressione del territorio, ma non poniamo confini a chiunque voglia sposare la nostra filosofia”.

Confermato in trasmissione il nome di Maurizio Crivellaro, imprenditore lombardo legato a Gucci e visto al Garilli durante Piacenza-Triestina. Altro ospite d’eccezione è stato Daniele Baldrighi, vicepresidente del Fiorenzuola delle meraviglie, felice per quello che stanno facendo i rossoneri nel girone B.

“Siamo una squadra più matura rispetto allo scorso anno – le sue parole – e si è visto in alcune partite complicate che siamo comunque riusciti a vincere. Abbiamo creato un gruppo di giovani, in poche occasioni ci sono stati elementi che non si sono trovati bene, ma oltre al gruppo ci sono le qualità individuali. Tutti sono cresciuti, specialmente Stronati e poi Potop e Danovaro, tutto questo ha portato a migliorare i risultati. La bravura del mister è stato creare un collettivo che esalta il valore dei singoli ogni volta che entrano in campo, bisogna fare i complimenti allo staff e al direttore sportivo”. Quanto al mercato, “non ci priveremo dei nostri giocatori migliori, se arriveranno offerte per Stronati la decisione sarà sua come accaduto nella passata stagione per Palmieri, per il resto interverremo a centrocampo con un paio di innesti perché siamo corti in mezzo. Cercheremo di ottenere il massimo quest’anno e lotteremo fino alla fine, noi abbiamo diversi giocatori di proprietà e ci sono anche più giovani. Oneto? Se andremo ai playoff ci sarà qualche speranza di vederlo in panchina. Sono contento anche per la partecipazione che si vede sempre di più sulle tribune dello stadio, credo che anche la loro spinta sia decisiva in casa”.

Nell’ultima parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Ospiti in studio Enrico Platè e Andrea Raffetti, rispettivamente centrocampista e portiere del Vigolzone, reduce dal big match terminato 0-0 contro la Borgonovese e quindi ancora al secondo posto nel campionato di Prima Categoria.