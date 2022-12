Dopo Giacchino, anche Pietro Biancheri dice addio al Piacenza. L’attaccante classe 2002 arrivato in estate e che aveva sottoscritto un contratto fino al 2025, in biancorosso ha collezionato tre presenze in campionato per una manciata di minuti giocati. Il giocatore sottoscriverà un nuovo contratto con il Forlì, società che milita attualmente in serie D.

