L’Agazzanese vola altissimo. Nibbiano e CastFontana ko che fanno male

Turno infrasettimanale per il campionato di Eccellenza, ora a 90 minuti soltanto dal giro di boa. Un pomeriggio che ha nuovamente fatto registrare il guizzo dell’Agazzanese, in grado di piegare il fanalino di coda Campagnola grazie a un gol di Corbellini al fotofinish. Tre punti che spingono in granata sempre più a ridosso della vetta: i ragazzi di Piccinini si trovano ora al secondo posto a -3 dalla capolista Castelfranco.

Perdono invece le altre due piacentine in campo. Alla Castellana Fontana, penultima, non basta il doppio timbro iniziale di Mansour e Cossetti, prima del ritorno della Piccardo Traversetolo, vittoriosa per 4-2 al Soressi.

Trasferta amara per il Nibbiano&Valtidone, sconfitto per 5-2 dal quotato Borgo San Donnino. In gol, per la squadra di Rossini, Blazevic e Lancellotti: la zona playout è realtà.

CASTELLANA FONTANA-PICCARDO TRAVERSETOLO 2-4 NELLE FOTO DI MASSIMO BERSANI