Agazzanese, solo pari ma vetta più vicina. Pontenurese ko. Caporali a mitraglia

Giornata di poche gioie piene tra Promozione ed Eccellenza. Nonostante il pari interno (dopo essere stata in vantaggio per 2-0 sull’Arcetana), l’Agazzanese rosiccchia un altro punto a chi comanda la classifica di Eccellenza. E nel frattempo, sono diventate due le capolista del girone A: Virtus Castelfranco, ma anche il Borgo San Donnino, a 1 sul Cittadella e a +2 sull’Agazzanese che dunque, a voler vedere il bicchiere mezzo pieno, ha guadagnato un punto rispetto alla giornata precedente. Non fa più notizia la crisi del Nibbiano, ormai risucchiata nel pieno della zona playout: al Molinari, ko per 3-1 per mano del Boretto e chiusura del girone di andata nella maniera peggiore. Bel risultato per la Castellana Fontana sul campo della Modenese (0-0), ma è un pari che serve a pochissimo. La squadra di Costa rimane penultima, a 5 dalla Fidentina, prima tra le formazioni coinvolte nella lotta per evitare gli spareggi.

In Promozione, due ko imprevisti: la Pontenurese è caduta a Brescello dove non è bastata la marcatura di Pontoglio (2-1). E’ necessario attendere il risultato del posticipo tra Carignano e Terme MOnticellli (ore 18) per capire se la battistrada sarà costretta a condividere il primato. Non ne ha approfittato il Gotico, terzo della classe, ma sconfitto tra le mura amiche dal Felino per 2-0. E così avanzano alle spalle la Bobbiese (ieri successo sull’Alsenese) e il Carpaneto Chero, vittorioso nel super derby con il Vigolo. Lamberti e Murro regalano il successo alla squadra di Fossati, Bonomi ancora a segno per l’undici di Forlini.

In Prima, stravince la Borgonovese: 5-0 alla Fontanellatese con la clamorosa quaterna di Amilcare Caporali, vero protagonista della giornata e ora capocannoniere del Girone.

In Terza, la BF stende il Vernasca nel big match (Gelmini per l’1-0) e si porta a un punto soltanto dalla Virtus Piacenza, bloccata da una formidabile Primogenita sullo 0-0.

Per chiudere, nella finale provinciale di coppa riservata alla Seconda Categoria (campionato fermo), il Rottofreno ha sconfitto per 5-4 il San Corrado dopo i calci di rigore (1-1 dopo i supplementari). Per i biancorossi si schiudono le porte della fase regionale.

Eccellenza

Agazzanese-Arcetana 2-2

Anzolavino-Castelvetro 2-2

Colorno-Rolo 2-4

Fidentina-Pieve Nonantola 4-3

Modenese-Castellana Fontana 0-0

Nibbiano&Valtidone-Boretto 1-3

Piccardo Traversetolo-Vignolese 2-1

Real Formigine-Campagnola 2-1

Sasso Marconi-Borgo San Donnino 1-2

Castelfranco-Cittadella 0-1

Promozione

Alsenese-Bobbiese 0-2

Brescello-Pontenurese 2-1

Carignano-Terme Monticelli alle 18.00

Carpaneto Chero-Vigolo 2-1

Gotico Garibaldina-Felino 0-2

Noceto-Team Traversetolo 4-2

Solignano-Il Cervo 2-1

Tonnotto San Secondo-Futura Fornovo Medesano 4-0

Prima Categoria

Fidenza-Zibello 2-1

Borgonovese-Fontanellatese 5-0

Fiore Pallavicino-Vigolzone 2-3

Lugagnanese-Soragna 0-0

Sannazzarese-Sporting Fiorenzuola 1-1

Sarmatese-Ziano 1-0

Spes-Pontolliese Gazzola 2-2

Viarolese-Junior Drago 1-0

Libertas-RiverNiviano

Finale Coppa Emilia Seconda Categoria

San Corrado-Rottofreno

Terza Categoria

Academy Moretti-San Filippo Neri 2-1

Alseno-Podenzanese 1-2

Besurica-Fulgor Fiorenzuola 3-3

Bivio Volante-San Polo 0-1

Folgore-Gerbido 1-1

Turris-Caorso 2-1

Pol.BF-Vernasca 1-0

Virtus Piacenza-Primogenita alle 16.30

ALSENESE-BOBBIESE 0-2 NELLE FOTO DI ANGELA PETRARELLI