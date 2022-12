Ennesima sfida da non sbagliare per il Piacenza ultimo della classe, che oggi al Garilli riceve la Pro Patria (fischio d’inizio alle 14.30).

Lombardi che viaggiano tranquilli per il momento in decima posizione e che sono reduci da tre risultati utili consecutivi, tra cui il pareggio sul campo del Pordenone. Mister Cristiano Scazzola avrà invece qualche problema per quel che riguarda la formazione da schierare viste le assenze, soprattutto a centrocampo.

L’unica buona notizia è il recupero di Parisi, mentre mancheranno Cosenza e Munari squalificati più gli infortunati Tintori, Pezzola, Palazzolo, Cesarini, Conti, David e Zunno. L’allenatore biancorosso dovrebbe comunque riconfermare il suo 4-4-2 con Rinaldi in porta e difesa con Parisi, Nava, Masetti e Rizza, un centrocampo ridisegnato con Frosinini a destra, Gonzi a sinistra e in mezzo Suljic e Persia, e in attacco spazio alla coppia formata da Morra e Rossetti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PIACENZA (4-4-2): Rinaldi; Parisi, Masetti, Nava, Rizza; Frosinini, Persia, Suljic, Gonzi; Rossetti, Morra. A disposizione: Anatrella, Vivenzio, Lamesta, Nelli, Vianni, Capoferri, Onisa. All.: Scazzola

PRO PATRIA (3-5-2): Del Favero; Sportelli, Lombardoni, Saporetti; Vaghi, Gavioli, Fietta, Ferri, Ndrecka; Castelli, Stanzani. A disposizione: Cassano, Molinari, Citterio, Piran, Nicco, Vezzoni, Boffelli, Piu, Pitou, Caluschi. All.: Vargas

Arbitro: Vergaro (Bari)

